Janet媽媽經先想好女兒名

謝怡芬Janet出席浪琴表「浪鬼」陶瓷圈腕表全球首賣發表會，考慮將來若生了女兒，將取名為「梅根」。（粘耿豪攝）

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中國時報
報導陶福媛
浪琴表深海征服者HydroConquest黑色陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）
浪琴表深海征服者HydroConquest灰色陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）
浪琴表深海征服者HydroConquest藍色陶瓷圈腕表，5萬1900元。（Longines提供）

謝怡芬Janet昨日出席浪琴表（Longines）深海征服者HydroConquest陶瓷圈腕表（俗稱浪鬼）的全球首賣發表會，分享初為人母的媽媽經，主持人阿KEN建議Janet既然兒子叫「一根」（EGAN），將來生了女兒可以叫「梅根」（MEGAN）時，Janet忍不住大笑：「這個名字好，我會列入考慮! 」

浪琴表的深海征服者HydroConquest腕表是品牌最受歡迎的表款，甚至還常缺貨。今年3月浪琴表於BASEL表展發表深海征服者HydroConquest陶瓷圈腕表後，台灣就有不少表迷主動到店上探詢到貨的時間，等貨訂單排得落落長，如今該系列表款終於上架，而且台灣是全球首賣，可見浪琴對台灣市場的重視。

全新登台的深海征服者HydroConquest陶瓷圈腕表有黑色、灰色和藍色陶瓷表圈，不論是搭配金屬表帶或橡膠表帶，售價都是5萬1900元，其中又以市場上極為稀有少見的灰色陶瓷表圈最受表迷青睞，據悉已被搶購一空，發表會上唯一一只灰色陶瓷表圈腕表是特地向表迷暫借展出的，可見搶手的程度。

(中國時報)

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