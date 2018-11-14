台灣大女子公開賽 總獎金500萬

2018年台灣大哥大女子公開賽總獎金加碼至500萬元，來自7國、近百名好手將在東華球場競桿。（台灣大哥大提供）

友善列印
中國時報
報導陳大任

台灣大哥大連續第2年冠名贊助的「2018年台灣大哥大女子公開賽」，今（14日）將在新北市東華球場點燃戰火，今年比賽總獎金將從去年的300萬元一口氣加碼至500萬元，躋身至台巡賽一級賽事規模與水準。

今年比賽共有來自台灣、泰國、馬來西亞、日本、美國、中國與新加坡共7國、近百名女將與賽。包括全力尋求衛冕的泰國普洛依薔普（Ploychompoo Wirairungrueng）、上月底在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽表現搶眼的台灣好手劉依貞與業餘小將侯羽薔、2017年TLPGA台巡賽賞金后李旻，以及今年TLPGA台巡賽獎金排名暫居第3與第4的陳思涵與李欣。

獎金加碼 提升賽事水準

台灣大總經理鄭俊卿表示，去年首度贊助台灣大哥大女子公開賽後，獲得各方好評。今年決定將總獎金加碼至500萬元，以實際行動支持國內運動賽事的決心，將比賽提升到台巡賽一級賽事水準，希望球迷能踴躍到球場為選手加油。TLPGA理事長鄭美琦感謝台灣大全力支持，高額獎金吸引各國好手前來，讓比賽競爭強度更高，更具可看性。

鄭俊卿說，台灣大哥大一直是國內電信業中支持體育活動的最大企業，不僅連續5年贊助世界球后曾雅妮，也包括今年年初才加入台灣大團隊的徐薇淩。徐薇淩今年初加入台灣大團隊不到1年，世界排名大幅躍升、名列台灣第2（世界第67），原希望本周回國共襄盛舉，但無奈賽期與LPGA年終封關賽CME集團巡迴錦標賽撞期，只好忍痛告假。

3回合54洞 在東華球場進行

比賽今天起將在東華球場進行連續3回合、54洞比桿賽，主辦單位在完成前2回合後，將取成績最佳的前50名選手（含同桿），晉級最後一輪決賽。至於本周前來問鼎冠軍的外籍選手也是來勢洶洶，其中以為數達27人的泰國娘子軍最為壯觀，除了普洛依薔普，值得留意的好手還包括2017年TLPGA建大輪胎盃與2018年香港女子公開賽冠軍薩萊朋（Saranporn Langkulgasettrin），及2018年中國信託公開賽后冠得主喬雷達（Chonlada Chayanun）。

(中國時報)

自由之我淡香水 嗅出性別概念 觀賽免費 再享抽獎趣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。