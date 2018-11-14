台灣大女子公開賽 總獎金500萬

2018年11月14日 04:11 中國時報 報導陳大任

台灣大哥大連續第2年冠名贊助的「2018年台灣大哥大女子公開賽」，今（14日）將在新北市東華球場點燃戰火，今年比賽總獎金將從去年的300萬元一口氣加碼至500萬元，躋身至台巡賽一級賽事規模與水準。

今年比賽共有來自台灣、泰國、馬來西亞、日本、美國、中國與新加坡共7國、近百名女將與賽。包括全力尋求衛冕的泰國普洛依薔普（Ploychompoo Wirairungrueng）、上月底在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽表現搶眼的台灣好手劉依貞與業餘小將侯羽薔、2017年TLPGA台巡賽賞金后李旻，以及今年TLPGA台巡賽獎金排名暫居第3與第4的陳思涵與李欣。

獎金加碼 提升賽事水準

台灣大總經理鄭俊卿表示，去年首度贊助台灣大哥大女子公開賽後，獲得各方好評。今年決定將總獎金加碼至500萬元，以實際行動支持國內運動賽事的決心，將比賽提升到台巡賽一級賽事水準，希望球迷能踴躍到球場為選手加油。TLPGA理事長鄭美琦感謝台灣大全力支持，高額獎金吸引各國好手前來，讓比賽競爭強度更高，更具可看性。

鄭俊卿說，台灣大哥大一直是國內電信業中支持體育活動的最大企業，不僅連續5年贊助世界球后曾雅妮，也包括今年年初才加入台灣大團隊的徐薇淩。徐薇淩今年初加入台灣大團隊不到1年，世界排名大幅躍升、名列台灣第2（世界第67），原希望本周回國共襄盛舉，但無奈賽期與LPGA年終封關賽CME集團巡迴錦標賽撞期，只好忍痛告假。

3回合54洞 在東華球場進行

比賽今天起將在東華球場進行連續3回合、54洞比桿賽，主辦單位在完成前2回合後，將取成績最佳的前50名選手（含同桿），晉級最後一輪決賽。至於本周前來問鼎冠軍的外籍選手也是來勢洶洶，其中以為數達27人的泰國娘子軍最為壯觀，除了普洛依薔普，值得留意的好手還包括2017年TLPGA建大輪胎盃與2018年香港女子公開賽冠軍薩萊朋（Saranporn Langkulgasettrin），及2018年中國信託公開賽后冠得主喬雷達（Chonlada Chayanun）。

(中國時報)