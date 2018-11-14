2018年11月14日 04:10 中國時報 葉姿麟

大一國父思想課上我們幾個死黨總是往後靠牆坐，竊竊私語或傳字條，安排著接下來的遊玩或隨心而至的生活是非。對國父我們是有概念的，關於他的革命，關於他的宋慶齡，但是這個偉人的思想內容在我求學的過程裡類似中國文化教材，屬於不得不修習的硬知識。

但我對它一直存在一個獨特的感情。因為就在那裡，我認識了金庸。

話說一天，同學周忽然在課上遞給我一本書，瞄了一眼書名，我說：什麼呀。心想這個？

同學單說：很好看。

我當下翻開，不過幾行，迫不及待往下翻。心上就有了聲音：好好看，怎麼會有這麼好看的故事呢！

它是武俠小說。

小時候，我家有一大櫃的書，經典文學如羅曼羅蘭，罪與罰，卡拉馬助夫兄弟，水滸傳，三國紅樓……琳瑯滿目中西並陳。最完整的是一整套小本小本的《還珠樓主》，他是誰呀，但那是武俠小說我知道。

中西經典我讀遍了，當作故事書，且一字一句即便味如嚼蠟仍從頭讀到尾──那年代影音娛樂不如今天，我們渴切精神生活。但《還珠樓主》我不看， 武俠小說不都是男生看的？

多年後青春正盛時在國父思想的朗朗聲中，我翻開了生平第一本武俠小說《大漠英雄傳》，金庸打開了我對武俠世界的視野──15歲在物理課堂上，滿室昏沉中，老師即興抽問人生願望，我答：我要當俠女。不加思索脫口而出，引來一班訕笑。

更後來與大家一樣閱歷金庸全集，我肯定過去的我多生多世必在江湖行走過，人間愛恨情仇我如此熟悉，大俠寫出了眾生活著做不了主的苦難，癡男怨女剪不斷理還亂的怨懟纏綿。這一切在江湖兒女身上多麼的淋漓盡致。

好幾年間，我一心等待未來人生的我的喬峰，他的承擔與勇氣于我永恆是個大俠。

但是在更多年後我才清楚了，金庸打開了我關於說故事的視野。

文學已經被界定，但書寫是廣大的，小說的開始是說書，講述遠方的傳奇，歷史的附會。

文學是一回事，但即便文學，所謂文學，不論人們如何界定，怎能夠別過頭去不論金庸呢？人性的暗黑與神聖，懦弱與勇氣，愛與恨的糾葛，正邪總在剎那間翻轉。大俠信筆寫來折射的亦就是我們這個人間諸種貪嗔愛欲。於人性他忠誠，也許因他自己一生行跡令他自身而明瞭而慈悲，因慈悲才得如此真切。再是英雄美人也寫實。

傳奇裡最迷人的不在於我們不曾遇逢，而是遇逢之後的行跡，我們但願學習令狐沖、楊過、喬峰。

我們深信大俠在世上！

金庸別去，當晚落入無名悵惘，不為他永遠的離開了，而是這個時代已經很久很久缺乏典範。隱約不安著他所創造的人物就要隨他遠去了。英雄不再，美人凋零，除了他筆下創造的人物，當代人們搬演不出那樣的靈氣，想想一整套金庸武俠裡面哪一個不活出個極致來！

20年前有幸接待金庸，得以近身相處數日。大俠淡定內斂，謙沖隨和，永遠提早五分鐘到場等待來訪者。猶記得吳念真訪談還未開始便一臉的汗，問他熱嗎？他說：面對面跟我的偶像講話，我緊張得不得了。

隨行的夫人與媳婦也親和力十足，我讚歎老先生書裡豐富的傳統文化，琴棋書畫詩詞，易與醫……皆通。夫人說他愛讀書，幾乎所有的時間都在讀書。

兒子小查先生相當幽默大氣有名士氣質，小查太太體貼柔軟，老招呼我們休息，不時伸手幫忙。全無一般耳聞大作家身邊眷屬的模樣。

這當然是金庸先生日常的言教身教而來。

當年蔡瀾與夫人俱隨行，蔡瀾與我們聊得多，人情世故之閱歷往往化作禪意詮釋，我愛與他聊，那年的我，生活中尚未有人可給我如此教導。他隨身背一口袋，是僧人出行掛褡，因之形象又特別，這些年見他媒體身影依舊，也瞭解與大俠他們的投契，因都是世上高人！

蔡瀾夫人我亦難忘，是台灣女兒，竟是六十年代台灣電影最盛時期一個本土女製片，十足富有台灣女人的殷勤親暱與體貼。

同一年在香港書展再會面，金庸在天香樓宴請，蔡瀾與小查先生請我們吃北角大牌檔。猶記得在展場，殷勤的蔡夫人刻意來與我一會。在一角，明報攤位上見小查先生坐鎮，互相招呼間亦幽默自嘲。那一年我們都年輕～～

那一年是，遠流傳理先生來電問：金庸要來，我們需要一個接待的人，要不要來企畫部？因為金庸，氣都不換一口，當即應好！

認真說起來，是因大俠而在出版界遊走十年。休息了十年，近日卻有對岸友人問：再來一起作戰好不？真想回問：可再有一個俠客令我嚮往盲目前行？

也是在多年後發現金庸小說對我的潛移默化，十年賦閑間念念不忘武功，為此，亮度去到山東大青山一隨一位太極高手「練武」──這位老師可是美軍海豹部隊教練，向來同手同腳的我果然很快放棄。

我的俠女夢從未滅，私心裡到底期待成為誰呢？如今越益模糊。倒是記得刻意問老先生，最喜歡自己筆下哪個女生，金庸毫不遲疑答：雙兒。

我的夢還在，我一直在這裡，大俠其實從未遠去！

(中國時報)