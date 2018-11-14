2018年11月14日 04:10 中國時報 劉森堯

《2001年太空漫遊》小說出版之後成為暢銷書，作者在序言裡聲明到此為止，不會為這個故事寫續集，理由想來很簡單，以當時太空科學知識所發展出來的條件，實在是沒東西可寫了，但他卻在1982年又寫下續集《2010年太空漫遊》，理由也是很簡單，因為美國太空總署在1970年代一系列的木星探測計畫所揭露的有關木星的事實又讓他突發奇想，又要天馬行空編太空故事了，這即是《2010年太空漫遊》一書的來源，結果到了1987年他又寫了第三本叫做《2061年太空漫遊》，為什麼？

因為哈雷彗星剛剛在1986年掠過地球，這又給了他可以大肆發揮想像的靈感，他設定在下次哈雷彗星回來時，也就是1986年之後經過七十五年的2061年之時，人類登上哈雷彗星，但不是去探測，而是組團去旅遊，他設定的處境是，當時人類組團去太空旅遊，就像今天組團去日本或歐洲旅遊那樣稀鬆平常，可惜我無法活到那個時代，否則我必然可以親眼目睹他的預言的失敗，因為那違反邏輯。這是一顆又髒又醜的彗星，直徑才十幾公里，那裡有甚麼好看的嗎？克拉克博士簡直是無事找事做，我們可以想像這本書之無聊空洞了。

他似乎越寫越起勁，想像力的發展也越來越千奇百怪，差不多越出了邏輯的想像力範圍，到了1996年，他忍不住又寫下這套書的第四冊，書名叫做《3001年太空漫遊》，後面這兩本所設定的未來年代因為距離我們的時代較遠，他就大膽臆想更加天馬行空的事件，比如這最後一冊他異想天開判定，在第一冊裡被電腦Hal幹掉的發現號副指揮官法蘭克．普爾在死去一千年之後又復活了，並且回到人類世界。

我們感到很驚訝，以為是在讀古龍或金庸的武俠小說，或是甚麼描寫殭屍復活的神怪小說，克拉克的說法是，不要訝異，在外太空世界裡，沒有甚麼事情是不可能的，這是他一向的核心信念，他在聲望最隆時曾以權威姿態設下三條著名的「克拉克定律」，第一條，當一個年高德劭的科學家說，沒有甚麼事情是不可能的，他肯定是對的，當他說有些事情是不可能的，他就錯了。第二條，發現可能性的極限的唯一方式是越過這個極限並進入不可能性。第三條，任何最前進的高科技都很像魔術。

依我看，這些定律就跟西洋哲學史上一些哲學家們一廂情願的抽象而又武斷的論調一樣，既無法證明卻又空洞無稽。庫柏力克和我們一樣，並不相信這些，他的信條認為人類科學頭腦的發展必有其極限，所以他後來和克拉克分道揚鑣，同時不相信他後來所寫的一切，我自己的看法是，克拉克和十八世紀啟蒙運動的那批人一樣，在發現人類強大潛能的興奮時刻裡，認為人無所不能，把人類進步的能力想像得過了頭。

當然他也有冷靜的時候，因而他自己創造過一句名言：我們要探測未來，但同時卻又要防範未來。這不是和1930年代赫胥黎講過的話大同小異嗎？我們真的很害怕未來，一個由我們所創造的高科技所領軍正在奔向的未來，一個可能會毀滅我們全體人類的未來。可惜他從未在這方面去下功夫著墨一個人類有可能要面臨的可悲未來，好比赫胥黎的《美麗新世界》，著重在人類精神層面的墮落和科技發展的對立上面，克拉克全心全力在發展對外太空的無邊想像，並且入了迷，他幾乎完全忽略了地球上的事情，有的話也極為膚淺，即使他的許多見解帶有啟發作用，而且也有他獨樹一幟的風格，可惜他最後還是不得不淪入膚淺的庸俗胡同，他自己始終並不知道這些。（全文完）

(中國時報)