2018年11月14日 04:10 中國時報 黃百晟

我越走越近、越走越近，只為了看清楚那人的面容，我的身體莫名地顫抖起來，我討厭這種感覺，卻還是不斷前進。那張面容終於被我認出，他的雙眼惡狠狠地瞪著我，像是見到仇人一般，眼神的厲光遠比刀鋒銳利，試圖要將我切開一般。

「我男朋友沒有吸毒，你活該。」我對著他說。我的話說的不是很好，音量不大，口氣也錯了。或許是因為身子在抖的關係，也或許是因為這裡的風真的太大了。

但這些都不重要了，我回到白的身邊，依偎在他的身旁。白從口袋掏出一根菸，菸的前方被捲成螺旋尖狀。應該是被口袋擠壓成的，我想。

「來，寶貝，妳最愛抽的。」白說，慢慢將菸遞到我的嘴邊，拿出打火機點了好久才終於起火。味道瀰漫開來，煙霧氤氳了視線，眼前景象慢慢模糊起來。不一樣、這菸不一樣。

一股塑膠味充斥著我的鼻腔，我感到神情恍惚，又吸了幾口，身體便越來越輕，好像神仙、好快樂。

那大概是我經歷過，最長的一夜。

獅子座的所有特點，已被阿光完整分析一番了。似乎我所做過的那些事都跟我無關一般，一切都得怪罪到獅子座身上。但我深知，阿光只是在安慰我，像阿光這樣善良的人，我根本沒有資格認識他。

「獅子座也吸毒嗎？」我問，做好隨時離席的準備。

阿光冷靜的看著我，表情中沒有任何一絲驚訝，像是什麼也沒有聽到一般。我不懂，難道這個人的心是石頭做的嗎？我明明就是一個可悲的蕩婦，一個吸過毒、賣過淫，一個任何人都看不起的臭女人、婊子，為何阿光卻絲毫沒有露出一點點鄙視的眼神？

「學妹，到現在還不知該如何稱呼妳呢？」阿光說。

我一時沒有反應過來，但還是說了，琪琪。我討厭這個名字，它曾經是我的代號，這名字本身彷彿就帶了點淫蕩與骯髒。

「琪琪，那些過去的事，我完全不在意。」阿光說，語氣好慢，字與字的間隔被拉的極長，溫暖、親切的包覆了我的心。

我從來沒有想過，我的一生中還有機會可以遇到這樣的人，我用力捏著自己的大腿，確保這不是夢。

「我已經不是一個完整的女人了。」我這次沒有低頭，而是直視著阿光。

「我從來也不是一個完整的男人。」阿光的表情凝重了起來，整了整身子，抿緊嘴唇好一段時間才開口：「我其實是名同志。」

服務生再度走來，這時候我才發覺，原來這一餐，我們才吃到前菜而已。（全文完）

(中國時報)