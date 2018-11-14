2018年11月14日 04:10 中國時報 文／鄧博仁

我已經在前頭很久了

哎喲！我真的不在乎這雨水

笑容可以掩飾所有的痛苦

笑容可以拉近妳，靠向我

當笑過哭過

我曾滿足，也曾失落

這就是我

(中國時報)