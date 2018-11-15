韓撼動岡山 10萬人高唱國旗歌

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，在岡山造勢晚會火力全開。吸引10萬人潮，全場沸騰。（中央社）

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中國時報
／高雄報導
韓國瑜岡山造勢

史上頭一回！14日國民黨高雄市長候選人韓國瑜的「岡山大會戰」，10萬人高唱〈國旗歌〉，歌聲響徹高雄岡山夜空，場面撼動人心，現場不少民眾奮力揮舞國旗，熱淚盈眶，大聲唱出〈國旗歌〉，直說，從沒聽過那麼多人合唱屬於自己國家的歌曲，這次一定要讓韓總「凍蒜」，翻轉高雄。

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昨晚愈接近開場，人潮蜂擁而至，韓營估計現場擠進逾10萬人，氣氛猶如嘉年華會，鑼鼓喧天、汽笛喇叭聲不時大作，10萬隻手機燈光舉起，岡山的夜，瞬間亮如銀河，美得令人屏息。

韓國瑜「三山造勢活動」，包括「登陸鳳山」、「夜襲旗山」，昨天是第三場「挺進岡山」，韓國瑜火力全開，語氣激動，更借用對手陳其邁質詢「我是恁爸爸」失言，狂吼「民進黨不是高雄人的爸爸，人民才是政黨的爸爸！」全場為之瘋狂。

其實在下午3點，現場擺設2萬5000張塑膠椅就坐了近9成，連舞台背後完全看不到的地方也全是人，7點15分韓國瑜在手機燈光照射下唱〈夜襲〉進場，主辦單位避免危險拉開人牆，但100公尺路韓國瑜仍走了快10分鐘。

「民進黨不是高雄人的爸爸，為什麼每次一定要投它？」韓國瑜坦言字眼很激烈，但強調是提醒政治人物莫忘初衷，做得不好，人民一定讓他下台。

韓帶領全場高唱〈愛拚才會贏〉，但歌詞改成「愛贏才能拚」，宣誓勝選後全力拚經濟。造勢晚會結束，人潮卻久久不散，大家都在說1124一定要去投票給韓總。

(中國時報)

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