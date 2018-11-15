民進黨批夜襲 造勢卻播納粹配樂

音樂人焦元溥表示，民進黨高雄市長候選人陳其邁11日旗山造勢，當邱議瑩現場高喊時，所用配樂李斯特交響詩〈前奏曲〉，是納粹宣傳片中希特勒進場配樂。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
國民黨高雄市長候選人韓國瑜8日舉辦旗山造勢時唱〈夜襲〉，被民進黨指為威權。（本報資料照片）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，8日在旗山造勢大會唱軍歌〈夜襲〉引發論戰，被質疑「軍國主義」。不過，歌手張懸的哥哥焦元溥發現，民進黨高雄市長候選人陳其邁11日在旗山造勢，竟使用納粹宣傳片中希特勒進場的配樂。焦元溥表示，建議最好不要在這樣的場合使用這樣的音樂。

音樂人籲 別在政治場合使用

〈夜襲〉振奮藍軍士氣，但聽在綠營耳裡卻很刺耳。綠委鄭運鵬第一時間就在臉書罵「吃屎」，人本基金會董事長史英批、「軍國主義」、「為獨裁鋪路」、「扼殺台灣民主」。但這樣的說法卻引來韓粉抨擊，認為綠營過度解讀。國民黨文傳會代主委唐德明說，人本基金會做法等於坐實自己是民進黨附隨組織，〈夜襲〉在軍隊唱這麼多年也不見人本抗議，明顯針對韓國瑜而來。

焦元溥昨在臉書說，擔任主持人的綠委邱議瑩激動表示台下群眾都沒離開時，大會背景音樂是李斯特交響詩〈前奏曲〉片段，二戰期間被納粹拿來做希特勒進場配樂。

焦元溥表示，他知道說什麼都會被貼標籤，但既然〈夜襲〉與軍歌被仔細檢討，他還是說一句，「個人建議，最好避免在此場合使用同一段音樂。」

焦元溥指控陳其邁後，也遭挺陳網友攻擊，有網友質疑納粹也會用貝多芬，希特勒也愛尼采，是不是都不能引用？焦元溥解釋，他討論的是「政治造勢」場合。「如覺得每次演出或收聽都是『政治造勢』場合，我當然就尊重囉。」

陳陣營回應 不會再用這首曲

以色列駐台辦事處對此不願評論。民進黨祕書長洪耀福昨表示，若社會有疑慮，民進黨會處理，這是很好的教育。不過他還是強調民進黨不是因為韓唱了什麼歌，而是韓的發言是對威權思想的復辟。

陳其邁陣營則表示，韓國瑜是親唱〈夜襲〉，內容包括「刺進敵人心臟」等刺激性歌詞；而李斯特交響曲是音控老師放的，且李斯特是1811年的人，兩方差異很清楚。不過，下次造勢不會再用這首曲，但歡迎大家18日來參加陳其邁在岡山的造勢晚會，屆時會播放李斯特〈愛之夢〉給大家聽。

(中國時報)

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