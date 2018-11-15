防長談軍歌 激勵士氣 無關軍國主義

2018年11月15日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

韓國瑜在選舉造勢場合唱軍歌〈夜襲〉，讓這首軍歌爆紅，綠營批評這是軍國主義復活。國防部長嚴德發昨天在立院表示，世界各國的部隊都有軍歌教唱，主要的目的是凝聚向心力、激勵士氣，無關軍國主義，外界傳唱任何軍歌，都予以尊重。

國民黨籍立委林麗蟬昨在立法院國防委員會質詢指出，民進黨立委與部分民間團體宣稱〈夜襲〉有軍國主義思想，灌輸仇恨意識，但她盤點國軍常唱的軍歌，包括〈空軍軍歌〉中「國祚皇皇萬世榮」，難道也是在宣揚獨裁與專制皇權；〈勇士進行曲〉中的「頭可斷、血可淌」，難道是要貫輸殺戮觀念；〈我有一隻槍〉中有一句歌詞「誓把敵人消滅盡」等，按綠委的邏輯，恐怕都有問題，難道這些軍歌是不是都要改？

嚴德發說，國軍經數次政黨輪替，核心價值是軍隊國家化，且行政中立，維護中華民國生存發展，守護2300萬同胞。他說，世界各國軍隊都會教唱軍歌，這是為了鼓舞軍心、凝聚向心力，無關軍國主義。嚴德發說，國軍正常教唱軍歌，不需要改，也不需要下架。

至於綠委批評韓國瑜唱軍歌是「軍國主義」復辟，嚴德發認為，中華民國台灣是愛好自由民主的國家，大家都很清楚，不必有這種聯想。

綠委王定宇則表示，軍歌沒什麼不好，沒有執政黨立委認為唱軍歌就是軍國主義，選舉不要將國軍拉進來，候選人在旗山這個農村地方唱〈夜襲〉，是他的選擇，「票房好壞自已負責」，不是軍歌錯了，是表演舞台不對，國防部不應評論此事，政治上保持中立，不要被捲入。

(中國時報)