敢挑釁引戰 就別怕被放大檢驗

2018年11月15日 04:11 中國時報 周毓翔

綠營批韓國瑜唱〈夜襲〉有軍國主義意味，民進黨高雄市長候選人陳其邁，也被發現造勢場合用希特勒宣傳片音樂，此事再次驗證，當你一支手指頭指向對方時，4支指頭是指向自己。綠營過度解釋〈夜襲〉，被人用放大鏡檢視，也沒什麼好抱怨的。

當過兵的人都知道，〈夜襲〉旋律鼓舞人心，提振士氣，論喜好度，在軍中許多人評為第1名；尤其歌詞沒黨國色彩，純是鼓舞勇敢向前，竟能被評軍國主義，令人不知所云。

如今陳其邁造勢選用音樂，被樂評人發現是納粹宣傳片配樂，綠營惱羞成怒之餘，反質疑難道納粹用過的音樂都不能碰？這音樂不是不能碰，而是看場合，在家聽與政治造勢，意義差很大。

正如台北市長柯文哲常說的那句，「天下本無事，庸人自擾之」，綠營質疑軍歌不該選舉唱，那反過來被質疑造勢場合不能使用納粹音樂，難道不是同一標準？綠營可罵人，不能被人罵？本來你放你的〈黃梅調〉，我唱我的〈牡丹亭〉，相安無事，民進黨何必挑釁引戰，又怕同樣標準被檢驗？

人本基金會董事長史英批韓記者會上脫口而出，「追女友如唱夜襲，是要夜襲到女友床上，這我們很樂見」，讓人不禁想起韓國瑜10月底因招商陪睡說挨批，民進黨女立委、民進黨相關婦團連番炮轟，連陳其邁都要韓道歉。

但史英呢？史英當然可說自己是玩笑話，但韓不也講玩笑話？那些痛貶韓國瑜的民進黨女立委及附隨婦團呢？怎默不做聲了？難道女權、性平也可看顏色？藍的開性別玩笑叫性變態、沒禮貌，綠的開性別玩笑，就可大方包容？

民進黨兩套標準案例足以列出數百項「只有民進黨可以，其他人不行」事件簿了。民進黨嫌〈夜襲〉歌詞鑽向敵人心臟殺氣騰騰，那前總統府祕書長邱義仁說打選戰「要割喉割到斷」，就不血腥了？選舉至今，民進黨看來急了，看到黑影就開槍，掉粒芝麻都可數落半天；奉勸回歸政見辯論，訴諸民意抉擇才是正道，每天搞文字獄，自己未必躲得過。

(中國時報)