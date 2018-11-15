敢挑釁引戰 就別怕被放大檢驗

唱夜襲挨轟軍國主義　嚴德發：我們是民主國家
友善列印
中國時報

綠營批韓國瑜唱〈夜襲〉有軍國主義意味，民進黨高雄市長候選人陳其邁，也被發現造勢場合用希特勒宣傳片音樂，此事再次驗證，當你一支手指頭指向對方時，4支指頭是指向自己。綠營過度解釋〈夜襲〉，被人用放大鏡檢視，也沒什麼好抱怨的。

當過兵的人都知道，〈夜襲〉旋律鼓舞人心，提振士氣，論喜好度，在軍中許多人評為第1名；尤其歌詞沒黨國色彩，純是鼓舞勇敢向前，竟能被評軍國主義，令人不知所云。

如今陳其邁造勢選用音樂，被樂評人發現是納粹宣傳片配樂，綠營惱羞成怒之餘，反質疑難道納粹用過的音樂都不能碰？這音樂不是不能碰，而是看場合，在家聽與政治造勢，意義差很大。

正如台北市長柯文哲常說的那句，「天下本無事，庸人自擾之」，綠營質疑軍歌不該選舉唱，那反過來被質疑造勢場合不能使用納粹音樂，難道不是同一標準？綠營可罵人，不能被人罵？本來你放你的〈黃梅調〉，我唱我的〈牡丹亭〉，相安無事，民進黨何必挑釁引戰，又怕同樣標準被檢驗？

人本基金會董事長史英批韓記者會上脫口而出，「追女友如唱夜襲，是要夜襲到女友床上，這我們很樂見」，讓人不禁想起韓國瑜10月底因招商陪睡說挨批，民進黨女立委、民進黨相關婦團連番炮轟，連陳其邁都要韓道歉。

但史英呢？史英當然可說自己是玩笑話，但韓不也講玩笑話？那些痛貶韓國瑜的民進黨女立委及附隨婦團呢？怎默不做聲了？難道女權、性平也可看顏色？藍的開性別玩笑叫性變態、沒禮貌，綠的開性別玩笑，就可大方包容？

民進黨兩套標準案例足以列出數百項「只有民進黨可以，其他人不行」事件簿了。民進黨嫌〈夜襲〉歌詞鑽向敵人心臟殺氣騰騰，那前總統府祕書長邱義仁說打選戰「要割喉割到斷」，就不血腥了？選舉至今，民進黨看來急了，看到黑影就開槍，掉粒芝麻都可數落半天；奉勸回歸政見辯論，訴諸民意抉擇才是正道，每天搞文字獄，自己未必躲得過。

(中國時報)

防長談軍歌 激勵士氣 無關軍國主… 史英失言 藍批綠硬拗袒護

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。