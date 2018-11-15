史英失言 藍批綠硬拗袒護

2018年11月15日 04:11 中國時報 崔慈悌 、 楊佳穎 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

人本基金會董事長史英批評韓國瑜唱〈夜襲〉，引發「摸到女友床上」失言風波，民進黨婦女部主任蔡宛芬昨表示，史英當場就道歉，這對社會是「蠻好的教育」。藍委李彥秀痛批，這事若發生在藍營身上絕對被抨擊，民進黨最大問題，就是兩套標準。

韓國瑜旗山造勢唱紅〈夜襲〉，人本基金會發起連署並召開記者會，批〈夜襲〉傷害台灣民主與法治發展，史英說，「追女朋友如果唱〈夜襲〉，是要摸到女友床上，我們都很樂見。」隨後在與會台灣公民參與協會代表許慧盈提醒下，史英發現失言，立馬道歉改口「即使追女朋友也反對夜襲」。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，她沒參加記者會，沒辦法評論，但史英失言，也已道歉了；現代婦女基金會主任吳姿瑩說，因連絡不上執行長，無法回應。

民進黨婦女部主任蔡宛芬說，「董事長不是當場道歉了嗎？」她說，站在性平教育角度，兩人交往要在雙方同意且有意願下，做他們想做的事，「這是最基本原則。」不過她認為，史英馬上發現不是很恰當，也已道歉，「這是蠻好的示範。」

綠委林靜儀表示，史英發言後立刻道歉，代表他體認論述不很妥當。如要評論這次選舉中對女性不尊重議題，韓國瑜許多言論較嚴重，韓是到現在還不認錯，史英則是立刻道歉。

藍委李彥秀批評，史英說法是物化女性、貶低婦女行為，〈夜襲〉是主辦單位決定要唱，沒必要做太多政治操作，像史英這樣比喻、批評過頭，成豬隊友，反而對陳其邁沒加分。

她說，過去若類似狀況發生在泛藍團體，絕對會被大家抨擊，但這次很多重視女權的團體都沒講話，像綠委尤美女、林靜儀照理說也應站在第一線批判，如今卻噤聲。

李彥秀說，民進黨執政以來最大問題，就是轉彎、兩套標準看事情，若對現在選情低迷還不自覺，不知自我檢討、仍硬拗袒護，當然會跟大家距離愈遠。

(中國時報)