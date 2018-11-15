我奧運奪金奏會歌 改編自國旗歌

2018年11月15日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

國民黨高雄市長候選人韓國瑜決戰岡山，現場唱起〈國旗歌〉，振奮人心。許多年輕人對〈國旗歌〉可能陌生，甚至以為是中華健兒奧運奪金光榮時刻，升起會旗時奏響的中華奧會歌；其實兩者旋律相同，歌詞卻不同。

說起我奧會會歌的由來，要回溯到1979年國際奧會透過通訊投票，承認大陸奧會名稱為中國奧林匹克委員會，而中華民國奧會則需以中華台北奧會名義參賽，所使用的旗、歌都要經過國際奧會執委會批准。

1981年3月23日國際奧會與中華台北奧會簽訂協議書時，只確定會名、會旗、會徽，並未涉及會歌問題，直到1983年5月，國際奧會考慮到1984年兩岸均將組團出席洛杉磯奧運會，才依據雙方協議致電中華台北奧會將要使用的會歌及會詞送審。

中華台北奧會以原有的升旗歌樂譜，由當時副主席兼祕書長張彼德編寫歌詞，經當時的奧會主席鄭為元核定，再由前奧會主席徐亨及張彼德專程前往洛桑面交國際奧會主席薩瑪蘭奇。

薩瑪蘭奇在1983年6月13日致函中華台北奧會，及國際奧會所承認的各國際運動總會，表明有關國際奧會執委會所核定的會歌及其歌詞，已由1983年6月1日在洛桑舉行的國際奧會執委會與各單項運動總會聯席會議中通過。

奧會會歌的歌詞為：「奧林匹克，奧林匹克，無分宗教，不論種族。為促進友誼，為世界和平，亞洲青年，聚會奧運。公平競賽，創造新紀錄，得勝勿驕，失敗亦毋餒。努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。努力向前，更快更強，奧林匹克永光輝。」

歷史上，國旗歌曾存在不少版本，其中有戴季陶版本，流行於30年代。不過現今國旗歌版本，則是黃自譜曲的〈青天白日滿地紅〉。該曲自民國36年開始，供升降中華民國國旗時演奏，並延續至今。

(中國時報)