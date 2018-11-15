攤販跟著禿子走 麥當勞也來搶錢

2018年11月15日 04:11 中國時報 林瑞益 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

攤販跟著禿子走！韓國瑜岡山大會戰晚會陣仗最大，還有辣妹穿國旗裝搖旗吶喊，現場氣氛High翻天、宛如嘉年華，全場洋溢著期待投票日翻盤的歡樂感。會場邊攤販更樂翻，香腸攤準備3000條、還有業者搬來上千顆粽子，賣光光，就連速食店麥當勞也來搶發選舉財，攤販商笑稱：「真的是人進來，大家發財！」

香腸瀑布 千粽賣光光

岡山大會戰晚上在岡山河堤公園上場，一早就有人陸續在會場搶位子，攤販嗅到商機，早在周邊架好攤位，筧橋路及周邊巷道變成臨時民主夜市，有「民主香腸瀑布」、有麵包店賣「市長麵包」，現烤現賣。也有民眾賣帽子，上面印有「南菜販」、「我們跟著禿子走」！

攤販把握難得機會從早賣到晚，散場後還不撤攤，支持者也不急著搭捷運離開，乾脆留下來逛夜市；騎機車的年輕人行駛而過，興奮朝路邊高喊「韓國瑜」，整批路人立刻笑著回應呼喊「凍蒜」，像一句翻轉高雄的咒語。

羊肉爐喊燒 多賣10倍

韓粉說，剛剛韓國瑜情緒激動、高舉拳頭吶喊「人民才是政黨的爸爸」時，大家都跟著熱血沸騰，氣笛喇叭猛按不放，歡呼聲久久不落，直衝整場晚會高潮，結束後群眾仍意猶未盡，跟著主持人連唱〈國旗歌〉、〈龍的傳人〉、〈梅花〉等愛國歌曲，真是令人感動，這才是真正有風度、人民作主的造勢晚會，能參與挺進岡山大會戰是這輩子最幸福的一件事。

源座羊肉爐吳姓老闆說，活動前1天就有大批韓粉進駐，14日上午在岡山旅遊、吃羊肉爐，晚上再去造勢晚會，因此準備了比平常多10倍的食材。

一名蛋糕師傅準備近200份蛋糕，不到午餐時間即快速完售，最大原因就是每個蛋糕上有Q版韓總。他自稱也是韓粉，腦筋動得快，花數千元開模製作烙印模具，想說來造勢會場試水溫，結果竟然秒殺。

人潮恐怖 比跨年誇張

速食店麥當勞餐廳也來搶商機，在現場擺攤販售雞塊、蘋果派、罐裝蘋果汁，店員喜孜孜地說，可能創下速食店搶發選舉財的史上先例；鄰近超商更擺出大批飲料與輕食，供民眾選購，直喊人潮太恐怖，比跨年夜還誇張。

高雄岡山特產還有蜂蜜與豆瓣醬，業者都趁機推銷產品，網路上韓粉發起到岡山消費，甚至「1人買1顆高麗菜」，預先幫忙實現韓國瑜拚經濟政見，果然大家紛起響應，幾乎看到什麼買什麼，讓在地業者笑到合不攏嘴。

(中國時報)