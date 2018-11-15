新聞透視－瑜邁選情拉鋸 藍綠全陷焦慮

2018年11月15日 04:11 中國時報 林宏聰

「三山」終場造勢晚會

韓國瑜岡山大會戰再度爆棚，三山造勢節奏明快、步步進逼，支持者士氣沸騰，卻相對催出對手陣營危機意識，綠營傾全黨之力救其邁，兩軍對峙超緊繃，韓粉怕翻不了盤，邁粉憂守不住城，高雄無論藍綠，選前全陷焦慮，氣氛詭譎。

法國社會學家古斯塔夫．勒龐在《烏合之眾：大眾心理研究》中，以「野蠻的玩偶」形容群體中的個人，平時溫和有教養、對語言行為能夠約束的文明人，一旦進入群體、深受暗示與傳染作用影響，自我人格消失立刻退回到原始時期。

此特點在網路世界尤其明顯！假定雙方支持者皆為真實，沒有所謂假韓粉、假邁粉「反串」誘敵，那麼韓流最近表現確實風度欠佳，失控狠批「挺其邁的」詹雅雯、氣爆消防員等人，雖是護主，卻惹來「窮凶惡極」負評。

另一邊邁粉也不遑多讓，選戰開始即未審先判給對方貼上「五毛黨」標籤，用影射弱勢族群的「喜韓兒」譏笑韓國瑜義勇軍，而邱議瑩演出旗山「大家嘸離開」羅生門，邁粉也能無視影片中群眾正快速離場的不爭事實，猛酸媒體及韓粉「聽不懂台語」。

選戰進入最後倒數，高雄人集體焦慮益發嚴重，三山造勢大成功，按理韓粉該歡欣鼓舞，卻每天憂心忡忡，能否一舉翻盤、怕民進黨再出奧步；想問朋友支持誰，又怕非我族類，伸出食指神祕手勢變成一種曖昧表態。

綠營邁粉則有不能輸的壓力，擔心綠地變藍天，「高雄價值」失守，也憂慮韓國瑜當選後「貨出去、人進來」、高雄大街小巷掛滿五星旗，可是無奈民進黨執政成績難以替候選人加分，只好搞出號稱民間自發的「We Care」遊行，充當支持者宣洩悶氣的破口。

幸好選舉總會過去，野蠻玩偶終將回歸文明，不論開票夜韓粉、邁粉誰笑誰哭，藍綠應該都能同意，韓國瑜奮戰至此已撼動鐵板綠，的確令高雄人大開眼界。

(中國時報)