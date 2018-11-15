星雲大師話家常 贈韓諸事吉祥

2018年11月15日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長候選人韓國瑜14日上午前往佛光山拜會星雲大師，韓國瑜表示，這麼多年來，人生低潮時，《般若波羅蜜多心經》一直陪伴著他，他並在法會現場閉目背誦〈心經〉，迴向給信徒大眾，星雲法師不但主動透露，曾和韓一起打籃球的往事，還致贈墨寶「諸事吉祥」給韓國瑜。

韓國瑜是虔誠的佛教徒，臨時獲悉星雲大師可以接見，昨天開心偕同妻子李佳芬、前高雄縣長楊秋興、市議員候選人吳利成，一同前往拜會星雲大師，現場許多信眾大喊「凍蒜」夾道歡迎。

星雲大師與韓國瑜見面時，主動提及兩人曾經一起打籃球的往事，當時韓國瑜只有20多歲，兩人算舊識、老朋友。韓國瑜說，年輕時幾乎每天都在打籃球，不過星雲大師主動提起和他打過籃球時，他「全身像電流通過。」

選戰剩最後9天，韓國瑜強調，38個行政區市民對他都一樣重要，對人不能「大小目」，尤其農民、漁民、勞工這些族群普遍在偏遠地區，他更要多去拜訪。

對於民進黨批他岡山舉辦大型造勢晚會很多都是沒投票權的外地人。韓國瑜表示，不管他們做任何事情，對手總是不停抹黑，民進黨包括反併吞、護高雄活動，有多少雲林、嘉義、台南動員過來也不知道，發了多少便當、飲料他們也不清楚，但「我都從來不講話，這叫風度」。

韓國瑜向民進黨喊話，不要一直唱衰別人，「我唱軍歌〈夜襲〉、你不高興，下次我唱情歌〈愛你一萬年〉，你也不會高興」，唱衰別人一點意思都沒有，高市2018年選舉會是台灣民主政治史上發展非常寶貴的一刻。

(中國時報)