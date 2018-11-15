其邁跑透38區 有信心贏大選

選戰最後衝刺，高雄市長候選人陳其邁14日進行大旗美區車隊掃街。（林雅惠攝）

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中國時報
／高雄報導

選戰進入倒數階段，民進黨高雄市長候選人陳其邁把握最後時間要將高市38區跑透透，14日上午他到大旗美地區掃街拜票，陳其邁坦言選情緊繃，投票率是關鍵，他有信心贏得大選。

陳其邁就民進黨洪耀福「高雄沒有輸，民進黨就沒有輸」一席話表示，高雄是進步中的城市，從氣爆到重建、八八水災，大家都在逆境中，讓高雄從重工業城市逐漸轉型，在大選過程，一連串韓國瑜陣營網軍從文化界霸凌到在地歌手、消防員，將引起高雄人反感，相信最後中間選民會站出來表達他們意見。

對於國民黨候選人韓國瑜深夜直播，提醒支持民眾注意假韓粉奧步並發表若干政見，陳其邁強調，政見應該在政見會場上講，幹嘛要演「午夜場」；陳其邁說，從小野到柯一正，政見會耳機事件，韓陣營在選舉裡利用海量、系統性抹黑，對選舉文化是最壞的示範，也傷害民主政治。

陳其邁並為挺他的消防員余泰運遭惡毒字眼攻擊感到難過，他希望韓主委能冷靜看看，選舉過程，所謂的義勇軍與網軍到底做了什麼。

對於藝人黃安在微博發文，「11月24日韓國瑜若順利當選高雄市長，就剪去留了10年的長髮」，對於這樣的「助選」，陳其邁強調，他非常討厭黃安。

陳其邁說，選情緊繃情況下，投票率會是一個很大因素，他們會加緊讓在乎高雄的市民出來投票。

對於韓國瑜岡山區造勢大會昨天在河堤公園舉行，陳其邁岡山造勢場名為「陳其邁選前超級星期天造勢晚會」，18日在捷運南岡山站前空地舉辦。

陳其邁競選總部表示，「不管韓陣營要喊多少人，我們在乎的是高雄、擁抱的是277萬市民。造勢地點面積2.4萬平方公尺，18日到場人數一定比對手多。」

(中國時報)

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