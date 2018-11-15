柯爸柯媽領4000 北市為何沒有

2018年11月15日 04:11 中國時報 楊佳穎 、 郭建伸 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲昨日的拜票之路，皆籠罩在重陽敬老金被取消的陰影下，一路都有民眾抗議。國民黨台北市長候選人丁守中昨強調，當選市長後，一定恢復重陽敬老金，「全台灣都有，為何台北沒有？」他進一步說，台北市長柯文哲的爸爸媽媽兩人在新竹可領4000元，反觀台北財力狀況最好，為何不能發，甚至還能發更多一點。

柯市府取消 丁姚圍攻 民進黨台北市長候選人姚文智亦多次表示，若當選台北市長，將重發被柯市府取消的重陽敬老金。

柯文哲自請假拚選舉後，各場拜票或造勢行程中，包括中山區濱江市場、萬華龍山寺場、萬華區東三水市場，都有民眾如影隨形抗議重陽敬老禮金被取消，昨在文山區2市場也被抗議，有婦人私下抱怨「柯文哲又沒做什麼事，我們這次都不會投他」。不過，也因遭抗議次數頻繁，爆出陰謀論。

抗議頻繁 爆出陰謀論

對此，柯文哲僅表示，台灣是民主自由多元開放的地方，抗議很正常，完全沒抗議才是怪事；至於取消重陽禮金，柯直言，現階段「多講也沒用」，因為大家一定很不爽，但等到4、5年後相較其他縣市，台北市老福系統很完整，大家就會覺得不錯。

市府顧問、柯核心蔡壁如也澄清，龍山寺場造勢活動的確有2、30個長輩來問重陽敬老金的事，解釋完後，有一位跟她拍肩說歹勢，但「個案處理，不要想陰謀論」。

丁守中昨在廣播節目中表示，當市長後，至少先恢復重陽敬老金，若財務更好，可考慮隨物價調整，「讓長輩有點小確幸，當孫子來探望時，還能買個小玩具，不是很好嗎？為什麼要剝奪人家呢？」

丁守中並批評柯文哲非常「功利」，認為能走出來的老人才要重視、才能拉攏爭取，對於很多無法走下樓、在病床上的就不重視；像是現在要增加老人卡，讓大家搭車，「這個難道不是政策買票嗎？」

長輩抱怨 嬤當街批評

姚文智則說，常有長輩跟他抱怨柯文哲取消敬老金，有阿嬤當街批評，「如果柯文哲來市場，我一定會向柯討回敬老金」；姚有次辦社區里民座談時，在場超過百名長輩，也都是狂抱怨台北市府取消重陽敬老金。

姚並說，柯市府現在給百歲人瑞的祝賀禮縮水，只剩「沒有含框的中堂、8寸蛋糕、800元紅包」，他入主市府後，百歲人瑞生日應奉上8888元紅包，90歲以上長輩生日可有6666紅包。

(中國時報)