柯媽不滿姚先罵人 挺小野是好人

2018年11月15日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

小野事件讓柯文哲選情緊繃，柯文哲的媽媽何瑞英14日第4度到彰化，陪無黨籍彰化縣長候選人黃文玲拜票，對先前罵姚文智「沒路用」，令姚媽媽落淚一事，柯媽媽不減火力，回擊「你兒子先罵人」，並護航「小野是好人」、「小野是柯文哲的老師，怎麼會害他？」

「第一媽媽」何瑞英陪同黃文玲在彰化三民市場拜票，和攤商、婆婆媽媽們握手搏感情，粉絲請求簽名，笑得開懷，柯媽媽說不擔心選情，選舉是「由天不由人」，相信選民知道誰才是最認真、對台北市最有幫助的人。

對於姚媽媽為了姚文智而流淚，柯媽媽仍替柯文哲抱不平，高分貝回擊姚文智先罵柯文哲是「潑猴」，說辯論要延後幾天，姚文智竟說「阮沒讀書、耍賴、騙子，自己幾兩重都沒秤看看」這樣一路罵、一直罵，罵了1年多，才回一句「你沒路用」，不過是差不多而已。

柯媽媽怨嘆不公平，但態度還是很輕鬆，她不認為柯文哲選情告急，直說「若是做不對，被人嫌是應該」，但柯文哲1天做10多小時、不貪汙、4年替台北市府省400多億元，「實在是很認真」，再次溫情喊話「你有認真，媽媽都知道。」黃文玲說，民進黨不知用什麼方式讓小野去支持陳其邁，製造綠白合作假象，是吃柯文哲豆腐，姚文智攻擊柯文哲，柯文哲說如果他是政客就把小野開除，但他並沒有為平息民怨、救民調開除小野，並且柯文哲還一再強調要推倒藍、綠的高牆，找中間的白色力量。

對於小野風波，柯媽媽也急著跳來護航，直說害人的絕不是小野，她強調，「小野怎麼會害他？小野是柯文哲的老師，小野人也很古意。」並坦言雖不認識小野，但大家都知道小野是文化人，很多人都稱讚他。

柯媽媽第4度到彰化陪同黃文玲拜票，被頻頻問到擔不擔心兒子選情？她說這次來是替乾女兒黃文玲助選啦！並買了素粽，諧音「賜中」、「4中」給黃文玲。

(中國時報)