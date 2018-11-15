柯媽不滿姚先罵人 挺小野是好人

友善列印
中國時報
／彰化報導

小野事件讓柯文哲選情緊繃，柯文哲的媽媽何瑞英14日第4度到彰化，陪無黨籍彰化縣長候選人黃文玲拜票，對先前罵姚文智「沒路用」，令姚媽媽落淚一事，柯媽媽不減火力，回擊「你兒子先罵人」，並護航「小野是好人」、「小野是柯文哲的老師，怎麼會害他？」

「第一媽媽」何瑞英陪同黃文玲在彰化三民市場拜票，和攤商、婆婆媽媽們握手搏感情，粉絲請求簽名，笑得開懷，柯媽媽說不擔心選情，選舉是「由天不由人」，相信選民知道誰才是最認真、對台北市最有幫助的人。

對於姚媽媽為了姚文智而流淚，柯媽媽仍替柯文哲抱不平，高分貝回擊姚文智先罵柯文哲是「潑猴」，說辯論要延後幾天，姚文智竟說「阮沒讀書、耍賴、騙子，自己幾兩重都沒秤看看」這樣一路罵、一直罵，罵了1年多，才回一句「你沒路用」，不過是差不多而已。

柯媽媽怨嘆不公平，但態度還是很輕鬆，她不認為柯文哲選情告急，直說「若是做不對，被人嫌是應該」，但柯文哲1天做10多小時、不貪汙、4年替台北市府省400多億元，「實在是很認真」，再次溫情喊話「你有認真，媽媽都知道。」黃文玲說，民進黨不知用什麼方式讓小野去支持陳其邁，製造綠白合作假象，是吃柯文哲豆腐，姚文智攻擊柯文哲，柯文哲說如果他是政客就把小野開除，但他並沒有為平息民怨、救民調開除小野，並且柯文哲還一再強調要推倒藍、綠的高牆，找中間的白色力量。

對於小野風波，柯媽媽也急著跳來護航，直說害人的絕不是小野，她強調，「小野怎麼會害他？小野是柯文哲的老師，小野人也很古意。」並坦言雖不認識小野，但大家都知道小野是文化人，很多人都稱讚他。

柯媽媽第4度到彰化陪同黃文玲拜票，被頻頻問到擔不擔心兒子選情？她說這次來是替乾女兒黃文玲助選啦！並買了素粽，諧音「賜中」、「4中」給黃文玲。

(中國時報)

柯爸柯媽領4000 北市為何沒有 姚喊窮炮打民進黨中央 「1丈差9…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。