姚喊窮炮打民進黨中央 「1丈差9尺」

2018年11月15日 04:11 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

民進黨祕書長洪耀福周二表示，「台北市給的資源沒有第一，也一定是第二。」民進黨台北市長候選人姚文智昨炮打黨中央說，黨中央給的資源是「1丈差9尺」。言下之意，黨中央並沒有全力挺。

民進黨秘書長洪耀福日前表示，「只要守住高雄，民進黨就沒有輸；只要贏得新北，民進黨就是勝利」，被外界解讀是放棄台北市選情。

北市長柯文哲太太陳佩琪昨在臉書PO文，提到「沒有人需要為一次選舉的失敗而永遠退出政壇」，被解讀是向民進黨台北市長候選人姚文智喊話。

國民黨台北市長候選人丁守中昨更解讀，台北市長柯文哲和蔡英文總統已合作、在替姚文智開後路，一個執政黨打假球，「這跟詐騙集團有什麼差別？難道蔡英文就是詐騙集團的首腦，要把姚文智變成車手嗎？」

姚文智昨受訪時說，他理解黨中央有全盤考量，目前高雄狀況危急，黨中央要穩住高雄，因為高雄只要失守，「民進黨內的權力結構會有很大變動，高雄如果失守很多人要負起責任。」但是，姚也主動提及，黨中央說，給台北市資源不是第一就是第二，但實際上只有5個字形容，就是「1丈差9尺」。

姚表示，他只有說過選前之夜，若黨為了救高雄，總統趕不及到台北，可以為高雄站台，但他希望黨高層可以對他在18日舉辦手護國家首都等各大活動，可以提供更多協助。

洪耀福昨則回擊，「很多事情不需要公開在這邊算，自己人明算帳反而傷感情。」

洪耀福說，每個候選人需要協助事項不同，黨中央是根據不同需求盡量滿足，「我們可以理解候選人的焦慮，承擔候選人情緒，也是選對會重要工作的一環。至於資源配置，不需要讓社會引起過度關注，候選人表現才是重點。」

姚文智表示，他貸款300多萬元，跟黨中央貸款500萬元，還有應付帳款200多萬元，目前已是負債千萬的狀態，並拿出小額募款看板，希望熱情的朋友在最後捐款進政治獻金帳戶。

(中國時報)