安排走路工抗議 丁怒批荒謬

台北市長候選人教育政見座談會14日舉行，國民黨台北市長候選人丁守中（右二）與在場關心教育的家長面對面溝通台北市教育議題。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲近期各地掃街拜票，有人如影隨形抗議，傳出柯陣營懷疑另有內情。對此，國民黨台北市長候選人丁守中昨接受廣播專訪時怒批「荒謬」，更質疑「是否柯文哲又在搞老鼠尾事件？」

柯文哲頻頻在行程中遇上重陽敬老金抗議，掀起「走路工」質疑，丁守中直批「柯文哲去基層被嗆，是自作自受！」

丁守中說，柯文哲自己做事要自己擔，「怎麼會說是我們安排走路工？我們哪裡認識這些人？」這是胡扯八道，是柯陣營前面被抗議後，瞎掰、導演出來的說法，好像人家抗議搞假的，自圓其說。

丁守中說，柯文哲只要遇到對自我不利的事就推給別人，像是施政缺失推給前任、收割剪綵時從不提前人功績，最近又將選舉做得不好的地方，推給年輕人，說他們不懂選舉，「如今砍掉重陽金被抗議，又要推給別人，說人家設計走路工，這不是荒謬嗎？」證明這個人的人格有嚴重問題。

丁接著強調，選一位台北市長，必須要重視人格特質，柯文哲有過錯推給別人、攬功勞，也不尊重專家，所以先前有24位局處長、專家離去，且離開後都沒有好聲音，就是認清了柯的特質。

對此，民進黨台北市長候選人姚文智也表示，柯團隊自選舉以來違法事件不斷，多處可見其操作伎倆，「到處都是抗議他的人，尤其是重陽敬老金，柯市長不在，都有人來向我們陳情！」姚批評，柯文哲利用太太操作棄保，操作幕僚栽贓給其他團隊，這就是柯市府這次的選舉的做法，怒轟柯是不改習性的liar。

(中國時報)

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