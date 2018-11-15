民進黨「放生母雞」 恐難保小雞

2018年11月15日 04:11 中國時報 郭建伸

民進黨執政不力，小黨新人輩出，今年民進黨的台北、高雄議員選情都頻喊告急，更遑論近來民進黨台北市長候選人姚文智頻頻被操作棄保，基本盤選民信心不足。民進黨中央雖矢口否認棄姚，但沒有強而有力的站台或證詞，難保棄保論持續發酵，一旦「放生母雞」成為既定印象，可能會讓民進黨27席市議員香火難以延續。

回顧過往綠營在台北市選舉票數最差的狀況，2002年及2006年都僅拿下17席議員，2014年因為太陽花學運，加上柯文哲效應拉抬，讓民進黨議員席次衝上高峰達27席。但台北市的基本盤藍大於綠，民進黨議員不僅碰上柯綠分道揚鑣，還有不少形象清新的小黨候選人；而國民黨因為韓流的外溢效益，藍營議員可望連帶拉抬。外界推估，今年綠營在台北市最壞的情況，每區恐掉1到2席，因此不少現任議員跑攤經營，忙得焦頭爛額。

民進黨雖然在台北市採用聯合競選方式，但姚文智並不是吸票母雞，以致議員不僅沒獲益，還要「小雞撐母雞」；甚至有小雞還直接不甩母雞，同台時間「能閃則閃」。

黨中央不斷將重心放在高雄，並聲稱「新北贏就算贏」，刻意不提台北市，都讓選民覺得事有蹊蹺。不過議員票肯定會跟市長連動，若連市長都不想投給民進黨，議員難道會投給民進黨嗎？

市長母雞羽翼不豐盛，心有餘而力不足，無法照顧議員小雞，雖然悲情，但好壞仍有母雞在，養雞場若直接把母雞放生，甚至把母雞棄保撲殺，議員選情注定只有崩盤一途。

(中國時報)