蘇只講護照失竊 沒說180萬被偷

新北市議員候選人林國春（中）14日質疑蘇貞昌，當年任職台北縣長時為何謊報失竊地點和隱匿巨款遭竊不報。圖為婦女團體昨天到競選總部替林國春加油。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導
當年陳銘德竊盜集團被捕，警方取出大批贓物。圖為備受矚目的象牙製春宮圖。（本報資料照片）
蘇貞昌遭竊180萬說法

新北市議員候選人林國春14日指出，民進黨市長候選人蘇貞昌17年前任職台北縣長時，謊報位在板橋的官邸遭竊2本護照，實情卻是台北市住處被竊，除了護照還有180餘萬元現金，是不是怕家裡藏鉅款曝光，老縣長應該說清楚講明白。

曾任台北縣警局電腦組長的林國春表示，17年前縣警局接到縣長辦公室指示，位在板橋文化路縣長官邸遭竊，縣長女兒2本護照丟失，他協助縣長女兒補辦，當時他還親自到板橋警分局辦理證明，向外交部申請補發護照。

案發地北市 卻在北縣報案

事發2年後，刑事局和台北市士林警分局聯手逮捕陳銘德竊盜集團，陳銘德供出曾到蘇貞昌台北市新生北路住處行竊，他還得意洋洋向警方誇耀，那次總共偷了180多萬元，是他偷過最多現金的一次。

時任台北縣政府新聞室主任廖志堅證實蘇貞昌台北市住家遭竊，失竊的現金中包括蘇母包給蘇貞昌祝他連任的100萬元大紅包，不過令蘇貞昌心疼的不是錢，而是一張蘇母親手用毛筆寫滿祝福話語的紅紙條。

林國春說，竊賊落網後他才恍然大悟，原來自己一直被蒙在鼓裡，但蘇貞昌為何在台北市失竊卻在台北縣報案？尤其護照需要在失竊地報案，蘇貞昌卻在台北縣報案！重點是，有誰沒事會在家裡放180萬元現金？最後還害板橋分局2名員警受到處分。

林國春指出，他在6月底已針對此事公開要求蘇老縣長釋疑，但老縣長猛打侯友宜的財產，自己至今都不說清楚講明白，「為何180萬元現金遭竊只說護照失竊？案發地為台北市住處，卻說是在台北縣的縣長官邸？」

蘇辦稱是受害者 不再回應

蘇貞昌競選辦公室表示，之前蘇貞昌已回應過，失款是母親多年的積蓄被偷，他們是竊案受害者，老人家也已經不在，竟然還要被扭曲，實在是很不應該，蘇辦不會再有其他回應。

(中國時報)

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