竊賊翻供、錢兜不攏...成羅生門

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中國時報
／台北報導

蘇貞昌北市住處遭竊，14年來一直是個謎，由於當初自承犯案的竊賊陳銘德，後來見事情鬧大，翻供否認，加上蘇貞昌迄今沒報案，司法無從追訴；只是據了解，陳原本僅稱偷了一個內有現金60萬的紅包和一只勞力士表，媒體報稱180萬元現金曝光後，蘇的幕僚就跟著說是180萬，全案反成了羅生門。

當年偵辦的官警昨回憶指出，2004年抓到綽號「麥克」的陳嫌後，陳嫌在與偵辦的北市員警聊天過程中，竟自己脫口而出說：「蘇貞昌家裡我也偷過！」陳稱與同夥入侵新生北路蘇宅後，根據屋裡的照片及台北縣政府公文案卷，確定是台北縣長蘇貞昌的住處。

陳嫌語出驚人，員警不敢大意，特別向轄區中山警分局長春派出所查證，但沒有報案記錄，且陳後又推說是同夥幹的，在未能起出贓款下，正式筆錄中就未就此部分偵訊，也沒列為犯罪事證，當然不敢詢問「被害人」蘇貞昌，後來清查該集團在大台北地區犯案高達130起。

但此事在某周刊報導指陳從臥室抽屜偷走100萬元及80萬元兩捆現金曝光後，蘇幕僚當時稱，其中100萬元是子女們給蘇媽媽的紅包，因當時忙於選舉未報案，蘇也表示，曾經口頭向台北縣警察局長劉勤章告知此事，但劉後來一直避談此事，現已過世多年。

不過，當北市刑大偵六隊借提陳嫌時，陳卻稱根本不知道哪戶是蘇貞昌家，還說連檢察官也找他說明，對行竊蘇貞昌家一事，陳更語帶玄機稱：「目前的政治局勢不對，以後再說」。

後來，北市警方爭相前往看守所借訊，發現他曾密集在天母地區偷竊100多起，幾乎都是豪宅，專門鎖定經濟寬裕的住戶下手，光在天母清查，就花3、4天力該集團的其他共犯也陸續落網。

只是蘇貞昌雖承認住家遭竊，但也一直沒有補報案，讓司法機關正式調查陳嫌的犯行，就連到底被偷了什麼東西？多少錢？迄今仍是個謎。

(中國時報)

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