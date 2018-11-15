新聞透視》嚴以待人寬以律己 選民難信服

2018年11月15日 04:11 中國時報 葉德正

談文大宿舍案 侯友宜：把我打得像作姦犯科

蘇貞昌參選以來，用極盡抹黑嘲諷的「顯微鏡」檢視對手，對自己卻是「連眼鏡都拿掉」般寬鬆，侯妻合法繼承買賣土地就是炒地皮、自己繼承千坪土地就是種樹，更對當年180萬元巨款失竊卻不報案支吾其詞，這樣「嚴以待人、寬以律己」態度，要選民如何信服？

新北市長選戰開打至今，蘇貞昌窮追猛打侯友宜文大宿舍案、鄭南榕案、徐自強案，到最近的又昱公司新莊購地案，即使侯友宜公布單據與報稅證明，蘇依然選擇視而不見，極盡嘲諷能事，律師性格顯露無遺。

但蘇貞昌爭議也不少，當年蘇擔任台北縣長，家中遭竊損失180萬元卻沒有報案，事後還是竊嫌落網主動供出，蘇才坦承失竊，若真如蘇所說是母親預祝他順利連任的祈福紅包，代表不是任何不法所得，蘇卻選擇僅以女兒護照遭竊報案，對180萬元失竊隻字不提？豈不啟人疑竇？

事件爆發後，幕僚以「蘇貞昌忙於競選連任，為避免節外生枝所以沒有報案」搪塞，蘇事後也有告知當時的台北縣警察局長，但警方知情後竟無任何主動偵辦動作，也顯然違反常理。

新莊土地案中，侯友宜妻子繼承買賣土地一切都經合法申報，對比蘇貞昌夫妻繼承1000坪土地，簡直小巫見大巫，但蘇反過來質疑侯妻繼承購買土地的正當性，還自豪坦蕩蕩，這不是雙重標準，什麼是雙重標準？

要刮別人鬍子，先把自己鬍子刮乾淨，一個在神明面前都能背棄誓言的人，還能大言不慚質疑侯友宜轉移焦點，蘇先生不應再轉移焦點，先同樣用「顯微鏡」的標準檢驗自己，才是正道。

(中國時報)