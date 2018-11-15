侯控蘇繼承土地增值800萬

2018年11月15日 04:11 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

民進黨立委段宜康指控侯友宜妻子在新北市新莊區購地，蘇貞昌接手批評炒地皮，侯友宜14日反控蘇貞昌在屏東繼承1000坪土地，明明增值超過800萬元，卻謊稱1坪只有1萬元，呼籲老縣長才該向市民說清楚；對於段宜康的不實爆料，侯友宜也不忘諷刺，「先吞完曲棍球再說吧！」

蘇、段聯手窮追猛打侯友宜房產問題，侯友宜強調購地是因繼承的房屋占到他人土地，為解決地上物占用問題，才會購買土地，一切都信託、申報，老縣長卻刻意誣指他炒地皮，「如果這不是抹黑，什麼是抹黑？」

侯友宜也反控，蘇老縣長在屏東市大湖段繼承1000多坪土地，蘇妻詹秀齡也在桃園龜山繼承土地，蘇老縣長名下位於台27線旁的土地，依公告現值計算增值部分超過800萬元，但老縣長卻謊稱1坪土地才1萬元，「老縣長難道不該向市民說明清楚？」

侯辦同步發出嚴正聲明，強調蘇貞昌為了選舉不顧一切，空口造謠只是小菜一碟，距離投票日只剩9天，可以預期蘇貞昌陣營的謾罵抹黑與奧步攻擊只會更多，呼籲選民睜大眼睛靜觀「蘇貞昌及其團隊如何每天秀下限」。

蘇貞昌解釋，他跟妻子繼承的是父親過世所留農地、林地，2人土地用來種樹、養樹已20年，上面都種了很高大的樹，他強調擔任台北縣長任內開發重劃土地，但至今沒有買賣過1件土地。

對於始作俑者立委段宜康，侯友宜怒嗆段說話都是極盡抹黑造謠之能事，不值得相信，並舉出段4年前替彰化縣長魏明谷助選時，胡亂誣指對手林滄敏詐領補助款，還對外放話「若不實爆料會吞3顆曲棍球」，最後法院判決段不實爆料得連帶賠償，侯友宜說：「曲棍球欠人很多粒，吃了沒？1顆也沒吃，先吞完曲棍球再說吧！」

(中國時報)