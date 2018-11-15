批民進黨奧步不斷 侯籲用選票滅東廠

2018年11月15日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

民進黨「割侯」戲碼一齣接一齣，國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受網路節目專訪指出，從文大宿舍、新莊購地事件，民進黨用盡抹黑奧步，他呼籲24日選民站出來，「用選票滅掉東廠、西廠、南北廠」，讓蔡英文、洪耀福等人下台，好好反省一下。

侯友宜說，參選以來，從文大宿舍開始，民進黨鋪天蓋地抹黑他，加上促轉會東廠事件，最後監察院在選前時機公布文大宿舍報告，一下子從行政院、立法院、監察院全部圍上來，「我有這麼偉大嗎？」

侯友宜說，最近也聽到很多消息，有人製造買票、製造假車禍等狀況，甚至有人用他的名字打電話四處干擾民眾，這麼多招數他都概括承受，但要呼籲選民，「我始終堅持正向選舉，寧願選輸也不用妖魔鬼怪的手段！」

侯友宜說，10年前民進黨要他去選嘉義縣長與台中市長，但因警職身分拒絕，現在他代表國民黨參選，就變民進黨公敵，連當初一起拚治安對他讚譽有佳的老縣長，為選舉竟說「若是現在，不會用侯友宜當警政署長」，讓他非常難過。

至於太太是否出面輔選，侯友宜說，跟太太結婚30幾年，前面近20年他都在打仗，靠著太太持家，現在太太和小孩都在背後默默幫忙打點，太太要出來，他一定牽著她的手，不出來也尊重她；至於外傳太太會在選前出來下跪輔選，侯友宜說：「那是對手的招數。」

侯友宜說，面對負面選舉，只有用正向力量堅持向前行，呼籲選民「我們要大贏，要證明正步一定贏奧步，把東廠、西廠、南北廠全部滅掉！」

(中國時報)