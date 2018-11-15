批民進黨奧步不斷 侯籲用選票滅東廠

友善列印
中國時報
／新北報導

民進黨「割侯」戲碼一齣接一齣，國民黨新北市長候選人侯友宜14日接受網路節目專訪指出，從文大宿舍、新莊購地事件，民進黨用盡抹黑奧步，他呼籲24日選民站出來，「用選票滅掉東廠、西廠、南北廠」，讓蔡英文、洪耀福等人下台，好好反省一下。

侯友宜說，參選以來，從文大宿舍開始，民進黨鋪天蓋地抹黑他，加上促轉會東廠事件，最後監察院在選前時機公布文大宿舍報告，一下子從行政院、立法院、監察院全部圍上來，「我有這麼偉大嗎？」

侯友宜說，最近也聽到很多消息，有人製造買票、製造假車禍等狀況，甚至有人用他的名字打電話四處干擾民眾，這麼多招數他都概括承受，但要呼籲選民，「我始終堅持正向選舉，寧願選輸也不用妖魔鬼怪的手段！」

侯友宜說，10年前民進黨要他去選嘉義縣長與台中市長，但因警職身分拒絕，現在他代表國民黨參選，就變民進黨公敵，連當初一起拚治安對他讚譽有佳的老縣長，為選舉竟說「若是現在，不會用侯友宜當警政署長」，讓他非常難過。

至於太太是否出面輔選，侯友宜說，跟太太結婚30幾年，前面近20年他都在打仗，靠著太太持家，現在太太和小孩都在背後默默幫忙打點，太太要出來，他一定牽著她的手，不出來也尊重她；至於外傳太太會在選前出來下跪輔選，侯友宜說：「那是對手的招數。」

侯友宜說，面對負面選舉，只有用正向力量堅持向前行，呼籲選民「我們要大贏，要證明正步一定贏奧步，把東廠、西廠、南北廠全部滅掉！」

(中國時報)

侯控蘇繼承土地增值800萬 新聞透視－割喉區 候選人寧可總…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。