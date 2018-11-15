新聞透視－割喉區 候選人寧可總統別來

2018年11月15日 04:11 中國時報 曾薏蘋

九合一選戰已經進入倒數，各政黨Ａ咖人物也馬不停蹄到處站台，不過蔡英文總統因為施政引發不少民怨，雖然勤輔選，但是在一些「割喉選區」，反而有可能成為票房毒藥，候選人可能很想高喊，「總統！別來！」

這次選舉，民進黨因為受執政所累，黨內不少Ａ咖人物的光環，已被消磨殆盡，若「Ａ咖都不Ａ咖」，還不如候選人以自己強有力的政績為招牌，來得實際。

昨天民進黨中執會，蔡英文選在選前10天，向2016年總統大選的盟友喊話，當然包括柯文哲、年輕人及獨派，想召喚出當年獲勝的「689」萬票，不難看出蔡英文的焦慮。

蔡召喚盟友 展現焦慮

因為完全執政的民進黨，掌握了所有資源，但連黨內明星級人物站台都還是讓選情欲振乏力，到選前幾天，不得不向外企圖拉回當年為了打敗國民黨所合作的「好朋友們」，更藉此催出基本盤。

蔡政府上任才2年多，就走下神壇。當「支持ＸＸＸ就是支持蔡英文」的口號開始，就代表蔡英文已成為票房毒藥。其實民進黨還是有不少候選人，例如台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅，皆具有拚博實力。

上任才2年 走下神壇

當黨內Ａ咖人物光環盡失之時，靠天王天后輔選，還不如靠自己的政績。難怪蔡其昌會說，「有了大老二，為什麼要打Ａ？」

(中國時報)