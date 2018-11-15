酒駕就下台 10位市長候選人簽署

2018年11月15日 04:11 中國時報 鄭舲 、 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

年底選戰倒數9天，台灣酒駕防制社會關懷協會昨偕同酒駕受害者家屬，發起「2018縣市候選人『酒駕防制共同宣言』簽署行動」，已有柯文哲、陳其邁等10位六都市長候選人、136位縣市議員候選人、1位市民代表及1位里長候選人簽署，承諾若當選後涉及酒駕，立即請辭以示負責。

根據協會提出的酒駕防制共同宣言，簽署的候選人在選舉期間一旦涉及酒駕將立刻退選，當選後若本人及一級首長涉及酒駕，立刻辭職下台；市府或縣府公務員酒駕涉公共危險罪，予以嚴厲處分；候選人須將推動酒駕防制相關規範及政策列入政見，同時，也要承諾本人團隊舉辦的聚會活動，將請人處理代駕、接送服務，讓參加者安全回家。

該協會祕書長林美娜說，目前六都市長候選人已簽署者，包括台北市長候選人柯文哲、姚文智及李錫錕；桃園市長候選人陳學聖、鄭文燦；台南市長候選人黃偉哲、許忠信、蘇煥智；高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜。

林美娜說，協會聯繫台北市長候選人丁守中辦公室，但沒有回應，其餘候選人或許選務繁忙疏忽了，這份簽署行動持續到11月24日投票日前，歡迎支持的候選人繼續簽署參與。

丁守中辦公室發言人楊植斗表示，丁守中滴酒不沾，對幕僚的要求也相當嚴格，該協會的宣言內容，丁守中也絕對支持與贊同；選戰進入倒數階段，每天的文件及邀約都很多，他會再了解中間聯絡的窗口，並強調丁守中絕對反對酒駕，並樂意遵守宣言內的一切內容。

烘焙師陳育邦去年遭金錢豹酒店小姐酒駕撞上身亡，昨天正好是逝世滿一周年。他姐姐陳育芳表示，立法院修法應該要讓民眾意識到酒駕零容忍，一旦想到就會產生罪惡感。受害者家屬也共同呼籲，酒駕造成的不幸，必須從此停止，期盼未來的縣市首長、民意代表，帶頭立下絕不酒駕的示範，落實宣導酒、駕分離的觀念，達成酒駕零容忍的目標。

(中國時報)