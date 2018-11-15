蔡跨黨派喊話 放下歧見攜手合作

2018年11月15日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台中報導 ／台中報導

民進黨行動中執會昨天移師台中市，選戰剩下不到10天，身兼黨主席的蔡英文總統致詞時，向曾經在選舉中與民進黨並肩打拚過的「好朋友們」喊話。她說，這場選戰，攸關地方治理的品質及民主價值的保衛，它不是統獨之戰，卻是民主價值的保衛戰，要讓台灣繼續走在正確的道路上，只有一個方法，「放下歧見，攜手合作」。

民進黨行動中執會昨在台中舉行，拉抬中彰投苗選情，台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷、南投縣長候選人洪國浩以及無黨籍的苗栗縣長候選人徐定禎皆到場。

蔡英文致詞時表示，呼籲所有追求進步價值、堅定捍衛本土理念的朋友，不論你屬於哪一個政黨或團體，「此時此刻，是我們再一次攜手合作守護台灣的時候」，請大家務必全力衝刺，全力拚到最後一分鐘、全力拚到贏。

她強調，我們曾經團結在共同的價值之下，勇往直前，從少數變成多數，創造了歷史，「我說的不只是政黨輪替、全面執政，也包括讓民主的深化、改革的理念，成為新的台灣價值。但是執政之後，我們花太多時間，在爭辯彼此的差異，在計較改革的速度，卻忘記，其實我們有著共同的目標。」

蔡英文指出，「我們的對手正在想盡辦法，在對岸龐大的力量推波助瀾下，把台灣扭轉回過去反民主、反改革的老路。如果讓他們得逞，我們引以為傲的民主就會有了破口」，爭取而來的自由將要倒退，引以為傲的台灣價值，也將面臨挑戰。

她強調，「面對和我們方向完全相反的對手，彼此的差異顯得微不足道。如果我們陷入彼此的爭執，讓對手有機可乘，台灣將被他們改變了方向，所有付出過的努力，也將灰飛煙滅。」

蔡英文並於中執會裁示，中央及市長競選總部成立應變指揮中心，黨中央緊急應變小組召集人，由黨選對會林錫耀、陳明文兩位召集人共同擔任，黨秘書長洪耀福統籌規劃各部門人力擔任幕僚作業事宜。為因應各種突發狀況，民進黨並成立律師團及反制奧步小組。

(中國時報)