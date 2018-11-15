蔡其昌：有大老二為何要打A？

2018年11月15日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台中報導 ／台中報導

選前進入最後衝刺，台中需不需要蔡英文總統站台？台中市長林佳龍競選總部主委、立法院副院長蔡其昌昨表示，「有大老二為什麼要打A？」林佳龍是一個有政績的人，相對打政績牌比較有利。

對於蔡英文是否至台中站台，蔡其昌認為，台中不一定適合，林佳龍的性格與台中人的性格，不宜太過藍綠對立，且林佳龍有政績，基本上林的政績牌會比用對決牌拉高雙方對立，還要有用，「（總統）愛來就來，她來對我們來講沒有不好，因為還是可以號召這些支持改革的人的支持。」

他認為，高雄是傳統綠營比較強的地方，更需要比較大咖的人去，「我們是有整體觀念的人」，如果是新人參選或者是南部地區，或是傳統綠營基本盤都還沒拿到的候選人，蔡總統都很適合去。

蔡其昌指出，蔡英文對綠營支持者來說，還是有很大的一塊鐵粉，年金改革政策的推動雖然得罪軍公教，但也是有期盼改革的人，「我的選區也有人覺得最偉大的總統就是蔡英文，因為她做了沒人敢做的事情」，所以蔡英文還是有獲得傳統、具知識與理性的綠營支持者推崇，「我不認為她會發生像前總統馬英九在第二任時發生的狀況。」

選對會召集人陳明文分析民進黨選情表示，目前台中市區應該平手，縣區海線林佳龍應該會贏、山線基本還是在看政績牌，台中已經擺脫膠著，選情更樂觀。

被問到，外傳顏清標很認真幫國民黨候選人輔選，陳明文說，民進黨在海線還是會贏，花博成功與民進黨基層組織是關鍵。

總統府祕書長陳菊昨天在中執會前，到后里森林園區參觀花博，面對媒體詢問是否是來為林佳龍舉辦的花博背書，陳菊說，「佳龍不需要背書，看到市府團隊的自信努力，花博很成功，是台中人的驕傲。」

民進黨祕書長洪耀福說，台中選情比較單純，林佳龍創造的政績，台中市民會很有感，佳龍在台中選舉狀況會比較樂觀。

(中國時報)