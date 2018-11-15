許勝雄：陸美貿易戰 恐達半世紀

2018年11月15日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

中國生產力中心董事長許勝雄昨警告，陸美貿易戰可能是一場長達50年的經貿大戰，台灣與陸美兩國供應鏈密切，貿易戰延燒，台灣將會受到相當大的衝擊，他警告，若企業反應稍慢，不預先因應，就會被未來淘汰。因此他建議中小企業必須朝向數位化、智慧化轉型升級，才能在兩強相爭中找到機會。

中國生產力中心(CPC)昨天歡慶63歲生日，於台北舉辦慶「新趨勢‧迎未來」感恩回饋論壇。日本富士通總研顧問佐佐木哲也總、經濟部長沈榮津、產學研共400多位代表參加祝賀。

升級轉型 CPC願扮好夥伴

針對陸美經貿大戰競奪全球產業價值鏈，許勝雄表示，台灣一個小國很難控制世界趨勢走向，只能在其中勤奮找機會。這場大戰快要變成軍事力量的競演，台灣恰好成為這個舞台。

他形容，陸美戰爭就像兩隻大象在打架，台灣是旁邊的螞蟻，如何在這環境尋求成長、追求永續發展是嚴肅課題。尤其貿易上我們與美中關係又很密切，受到衝擊也會相當大。他估計，這不是10年、20年內或是短期內能解決的議題，「會是超過30年、甚至50年的一場經貿大戰。」

智慧機械投資抵免 拚明年上路 在外在經貿環境無法改變下，許勝雄提醒，台灣中小企業要朝數位化、智慧化轉型，以因應快速變動的市場，而生產力中心將扮演企業轉型升級好夥伴。

沈榮津表示，助力企業朝智慧化轉型，財經兩部會已就智慧機械投資可抵減營業所得稅方案進行研議，時程上會用最快處理，不排除與與《產創條例》「脫鉤」，力拚明年上路。

生產力中心總經理張寶誠表示，CPC會透過SBIR(小型企業)、SIIR(服務業)、CITD(傳統產業)等創新研發計畫PO辦公室，提供個別企業200萬、聯盟5000萬補助(不同計畫金額不同)，協助企業蓄積研發能量。

(中國時報)