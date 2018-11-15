MSCI權重調整 台三大指數全降

2018年11月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

MSCI昨公布最新調整結果，台股三大指數皆同步調降，「MSCI全球新興市場指數」最新權重為11.63%，「MSCI亞洲除日本指數」、「MSCI全球市場指數」權重分別下調至13.45%以及1.29%，三大指數的調降幅度分別為0.1、0.13以及0.01個百分點，其中，新興市場指數調降最多；而最新權重將在11月30日收盤後生效。

元大摩臺基金經理人林良一以「MSCI全球新興市場指數」來觀察，權重調升最多是大陸，反之，權重調降最多為台灣，主因是台灣遭刪除的成分股高達4檔，台股整體自由流通市值明顯下降，使得台灣在該指數的權重中，由原先的11.73%下降至11.63%。

林良一分析，若陸美貿易戰惡化，將衝擊全球經濟，也會連帶影響台灣的實質出口，且大陸出口品與台灣供應鏈有密切關係，亦會抑制台灣經濟成長動能，接下來的G20會議中，陸、美可否達成「很好的協議」以緩和貿易關係，是眾所矚目的觀察重點。

雖然台股三大指數同步調降，但摩根投信認為，MSCI權重遭降，對左右台股的走勢有限；陸美貿易戰爭的進展、美國股市表現、聯準會升息步伐以及全球經濟成長力道等，多重的國際市場的變數，才是台股多、空命運的關鍵。

(中國時報)