APO工作會議 明年台灣主辦

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中國時報
／台北報導

近60年來首次大突破！中國生產力中心（CPC）昨日透露，台灣已成功爭取明年主辦亞洲生產力組織（APO）年度工作會議，預計於明年10月在台北舉行，這是台灣加入該組織近60年來首次爭取到主辦權。由於我國當初是以「中華民國」名義參加APO，在兩岸競合關係爭取主辦上屢屢挫敗，這次申辦成功，該中心直指：「跨出一大步」！

APO創立於1961年，我國為APO創始會員國，當初成立目的是要以新技術、新管理概念，引入各國協助會員國提升生產力，各國則委由政府組織、法人單位負責執行，我國由CPC出面。目前APO有19個會員國，都以亞太國家為主，除台灣外，包含日韓、伊朗、新加坡、越南等。

生產力中心主管說，過去就一直向APO傳達希望年會在台舉辦，但是因為當初我們是以「中華民國」名義加入，且因組織有不少國家出席代表都是官方身分，在敏感兩岸關係下，一直未獲同意。這次可以突破，是我方在2012年成功爭取設立APO「綠色卓越中心」，成效獲得會員國肯定。

明年10月在台舉辦年度工作會，生產力中心同時也已提案爭取在台設置「智慧製造卓越中心」，預計明年理事會議敲定，地點可能選在智慧機械聚落的台中，對智慧製造國際交流幫助。

生產力中心表示，在台舉辦年度工作會，會員國參與層級比平時高一點，不管在廣度、深度上都是突破。舉辦好處還有可以透過APO平台，凸顯台灣在某些領域如綠色生產力、農業的優勢，有利我產業技術輸出，乃至後來設備輸出，商機雄厚。中國生產力中心總經理張寶誠更宣示，下一步將爭取理事會也在台灣舉辦。

(中國時報)

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