國道3清水休息站 打造整層日本專區

2018年11月15日 04:11 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

國道清水服務區有全台最美服務區之稱，為提供用路人更多元的餐飲選擇，新東陽集團與日本高速公路經營的專門企業合作，預計明年暑假在3樓打造整層日本專區「Area Japan」，規畫設立日式主題餐廳、美食廣場及日本物產館，預期將吸引用路人前往朝聖。

日本富山縣日台友好議員聯盟會長中川與中日本EXIS(株)社長青山忠司等人，14日前往清水服務區勘查場地，並洽談合作事宜，眾人大讚服務區規畫完善，值得投資。高速公路局副局長陳議標也特別前往清水服務區接待與歡迎。

陳議標表示，期待未來藉由與日方更多交流，讓台日雙方服務區跨國合作大步向前邁進，共同致力於服務區公共服務品質的提升與產品的多元化，為用路人創造更多優質體驗。

為提升國道服務區的服務品質，新東陽自2016年起在交通部高速公路局安排下，密切與日本高速公路經營的專門企業進行多次交流互訪，並規畫明年暑假將目前新東陽國道清水服務區3樓的幸福天空廣場，打造為全和風主題風格的日本專區「Area Japan」。

新東陽集團表示，「Area Japan」採用日本直送的新鮮食材並結合台灣在地優質農產，推出精緻壽司與日式燒肉等主題餐廳，也導入多樣日式料理與輕食甜品，成立美食廣場，同時再增設日本物產館，販售各種日本名物，讓民眾可以更便捷地享受日本美食與名物。

此外，為新東陽集團將於區站外部建置直達3樓日本專區「Area Japan」的景觀電扶梯，盼藉與日本高速公路經營的專門企業合作，在商業設施與營運方式上交流，共同活化清水服務區的3樓場域，提供更多元且具差異化的服務，讓服務區成為國道必訪的觀光與美食景點。

(中國時報)