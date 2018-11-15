新光銀行 天下創新學院學習雙冠王

新光銀行榮獲天下創新學院「創新推手獎」暨「年度學霸獎」，由新光金控暨新光銀行人資長吳惠玲（右五）代表受獎。（新光銀行提供）

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中國時報
／台北報導

因應金融環境日益變遷、數位科技高速發展，新光銀行積極投注資源，強化人才培育有成；新光銀行榮獲天下創新學院「創新推手獎」暨「年度學霸獎」，成為今年天下創新學院學習雙冠王。

新光銀行今年引進具多元面向的「天下創新學院」學習平台，以微學習(Micro-learning)、行動學習之概念，讓員工可以不限時間、地域，依自己的學習需求，自行選讀學習平台上的影音、文章，打造自主學習的企業文化。

天下日前舉辦2000大企業人才培育調查發佈會，新光銀行人資團隊從30家參賽企業中脫穎而出，獲選「創新推手獎」，天下創新學院在9萬5千多位平台使用者中，選出5位「年度學霸獎」，新光銀行有兩名同仁奪得「年度學霸獎」，是唯一一家同時有兩名員工入選的企業，顯示新光銀行在推動員工學習發展的強勢動能，為人才培育與發展創下新的里程碑。

為了彰顯這份殊榮，新光金控暨新光銀行人資長吳惠玲親自受獎；吳惠玲表示，學習已成為新光銀行同仁的DNA，人資團隊的努力目標，是希望員工能夠主動思考想學什麼，人資團隊未來將持續以員工的角度出發，提供個人化的學習服務、強化人才培育機制，有效扮演數位轉型的最佳推手。

在推動「天下創新學院」初期，新光銀行著重「從體驗著手」的學習氛圍，首先，取得高階主管的認同，其次，為引發員工的學習興趣，不定期推薦結合時事，或最受歡迎的課程，以增加話題性，同時舉辦多項學習競賽，結合線上線下課程及考核機制，深化學習成效。

平台上線後1個月，有多達14位同仁榮獲天下創新學院「書卷獎」，打破該平台單一企業單月上榜人數最多的佳績，並成為連續半年、強佔書卷獎榜單第1名的企業。

(中國時報)

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