合庫推出E Pay 繳稅省荷包

即日起使用「合庫E Pay」或「金融卡雲支付成功繳納「地價稅」，前一萬筆還可享有每筆50元現金回饋。圖為北區國稅局報稅專區，民眾處理報稅的事宜。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

合作金庫銀行為便利民眾繳交各種稅費，提供行動支付－「台灣Pay QR Code」掃碼繳費服務，即日起，只要使用合庫銀APP「合庫E Pay」或「金融卡雲支付（HCE行動金融卡）」即可快速繳交107年度地價稅，前一萬筆還可享50元現金回饋好康。

民眾可透過智慧型手機或平板電腦下載合庫銀APP，登入完成相關設定後，掃描繳款書上QR-Code行動條碼，繳款方式可選擇存款帳戶或信用卡，便可完成繳稅作業；如使用合庫「金融卡雲支付」，則於行動裝置下載「台灣行動支付APP」，完成註冊並綁定合庫金融卡後，點選行動繳稅功能及繳交稅別，並掃描QR Code即可完成繳稅。

即日起至107年12月2日繳納期間，使用「合庫E Pay」或「金融卡雲支付（HCE行動金融卡）」成功繳納「地價稅」，前一萬筆還可享有每筆50元現金回饋，先搶先贏。

合庫銀APP近期陸續新增多項功能，使用指紋或臉部辨識即可快速登入與交易認證。此外，為促使行動支付全面融入日常生活，民眾於萊爾富、全家或OK超商結帳櫃台出示扣款條碼，即可消費使用，完成交易後還可享各項好康活動，更可將發票同時自動儲存於財政部雲端發票系統，體驗無紙鈔、無紙本發票的全新消費模式，完成快速、簡單、方便的行動支付。

合庫銀指出，透過合庫銀帳單繳費服務，使用台灣Pay QR Code代收費用，其中不乏大樓管理費、學雜費等代收項目，民眾只要開啟該行「合庫E Pay」，即可掃描帳單上的QR Code條碼輕鬆完成繳費。

合庫銀為擴大網路及新興支付市場，參加台灣票據交換所電子化線上授權作業，民眾使用銀行帳戶授權自動扣繳服務不須臨櫃申請，可透過「晶片金融卡」、「自然人憑證」或「金融憑證」於線上辦理銀行帳戶授權，進行定期重覆性繳款。

(中國時報)

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