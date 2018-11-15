梅伊召開緊急內閣會議 英脫歐草案達協議 朝野炮轟

2018年11月15日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

英國首相梅伊政府13日宣布，已與歐盟達成脫歐協議草案，在脫歐道路上邁出關鍵一步。梅伊在台北時間昨天深夜召集內閣舉行緊急會議，討論協議內容。不過朝野傳出雜音，脫歐和留歐派都呼籲同僚拒絕協議草案，前外長強森率先開炮，稱草案將讓英國淪為附庸國。

英鎊兌美元歐元勁升

梅伊13日稍早表示，談判非常困難，但強調會告訴歐盟，大多數英國人民希望她能完成脫歐使命，英國不會妥協。官方證實草案達成協議後，英鎊兌美元和歐元匯價14日雙雙勁升。

14日內閣會議前，保守黨閣員下午被召集至唐寧街10號，其中部分閣員由梅伊或幕僚長巴維爾進行一對一簡報，並閱讀重要文件。英國政府強調，與歐盟談成協議的最後一刻已盡全力。英國廣播公司（BBC）報導，梅伊可望告訴閣員，儘管協議並非百分百，但稱得上盡善盡美，首相府也把談成協議視為重大勝利。

疑歐派批向歐盟投降

草案協議內容14日午後陸續曝光，包括北愛爾蘭不設關稅邊界，以及獨立仲裁機制可裁定何時終止英國全境的關稅保障等。內閣成員預期將研擬協議中的北愛爾蘭和愛爾蘭邊境特殊條款，首相府消息來源堅稱，北愛爾蘭在關稅條款上不會有差別待遇，但據布魯塞爾的歐盟消息人士稱，北愛爾蘭在關稅同盟以及單一市場，都會享有特殊地位。

硬脫歐派對於草案達成協議立刻表達反對立場，暗示若草案在國會表決時不會支持，保守黨內疑歐派痛批，梅伊等於向歐盟投降，前外相強森嗆「任何相信民主的人，都完全無法接受，」草案將使英國成為附庸國，更無法保護北愛爾蘭。

工黨稱協議對英不利

工黨認為，該協議「對英國不利」。就連去年與梅伊成立少數政府的小黨「北愛爾蘭民主統一黨」(DUP)也表達憂心，指草案恐導致英國崩解。

如果內閣同意為梅伊背書，通過協議草案，英國會先公開合法脫歐的協議，並在25日召開的歐盟峰會中，與歐盟達成脫歐協議。不過協議在簽署前需獲歐盟其他27個成員國批准，英國國會則在耶誕節前進行討論和表決，因此仍有變數。依照規畫，英國將於明年3月29日正式脫離歐盟，但之後的過渡期可至2020年底。

(中國時報)