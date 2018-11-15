脫離腐敗歐盟 英國才有機會

2018年11月15日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／倫敦專訪 ／倫敦專訪

英國下議院保守黨議員、歐洲研究小組（European Research Group, ERG）主席雅各．里斯-莫格（Jacob Rees-Mogg）為脫歐運動重要推手之一。里斯-莫格上周在倫敦接受《中國時報》專訪時表示，「歐盟是一個不民主、衰敗的組織，英國必須脫離歐盟走自己的路，才能創造更多的機會。」

里斯-莫格畢業於牛津大學歷史系，從政之前曾服務於金融業，創辦基金管理業務，在香港住過一段時間，也曾來台灣訪問。他上周在國會辦公室接受專訪，暢談英國脫歐的必要，以及脫歐為英國帶來各種新機會。

里斯-莫格指出，「歐盟是高度管理的組織，不民主又腐敗；歐盟的經濟發展模式是失敗的，不僅成本高，缺乏競爭力，且充滿保護主義色彩。以歐元為例，拖累南歐國家的經濟，幸好英國沒有加入。」

他舉例說，看看希臘，當初希臘不符合加入歐盟的條件，但是歐盟很歡迎希臘加入，後來發生政府財政統計涉嫌造假的醜聞，其中有投資銀行參與，結果希臘發生嚴重的債務危機，對希臘民眾而言，受傷害非常大。所以，很難說英國打算離開的是一個成功的經濟組織。

國際貨幣基金（IMF）對於英國脫歐前景並不看好，里斯-莫格反駁說，國際貨幣基金其實是由政治人物主導，國際貨幣基金總裁拉加德和他一樣都是政治人物，拉加德並非獨立的專家。他表示，「從歷史的觀點來看，自由市場是較成功的經濟架構，因此他主張英國應該脫離歐盟，拿回自主權，走自己的路，擁抱自由市場。」

許多經濟學者預測，英國脫歐對經濟的衝擊是負面的，里斯-莫格指出，儘管許多經濟學家預測英國脫歐後，失業率會上揚，利率也會上揚，經濟會崩潰，但英國過去2年來經濟發展穩健，那些經濟學家的預測並未發生。

外界對於英國脫歐的方式有多種揣測，包括硬脫歐（無協議、斷崖式）、軟脫歐(有協議)等，前者可能對經濟造成大震盪，後者則必須經過國會通過，困難重重。里斯-莫格認為，「即使做最壞打算走上硬脫歐，明年3月30日太陽依然從東邊升起，我們的日子還是會過得好好的，短期內可能引發某些問題與混亂，但相信是在可以克服的範圍內。」

(中國時報)