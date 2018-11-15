九合一前夕 美航母集結西太平洋

2018年11月15日 04:11 中國時報 張國威 、 呂昭隆 ／上海─台北報導 ／上海─台北報導

「雷根號」航空母艦，右圖「史坦尼斯號」航空母艦。（摘自美國海軍官網）

美軍史坦尼斯號航母打擊群正從中太平洋向西進發，即將進入西太平洋第七艦隊轄區。加上此前已經部署在東亞的雷根號航母打擊群，美軍目前處於活動部署狀態的4艘航空母艦，有一半都將集中在西太平洋海域。分析指出，美軍正在重演兩年前雙航母威懾大陸的態勢。

史坦尼斯號 動向受矚目

美國海軍學會網站（USNI）日前披露，史坦尼斯號本次部署將歷經東亞和中東地區。目前美國海軍共有四艘航母處於部署狀態：除了史坦尼斯號以外，雷根號航母剛剛結束了美日加聯合「利劍-2019」演習，並且在沖繩以東海域墜毀了一架F/A-18艦載機，布希號航母正在西大西洋進行例行演習，杜魯門號則剛剛結束了「三叉戟接點」北約聯合演習。

在史坦尼斯號轉隸大西洋的同時，林肯號航母將從諾福克海軍基地轉隸到加州的聖地亞哥基地，從而保證太平洋艦隊的航母數量。

國防部稱 尚無軍演跡象

國防部長嚴德發14日在立法院備詢時指出，目前美國史坦尼斯號航母位置在澳洲海域，往南海方向航行；雷根號則位於日本海域。對於美國是否將在台海及南海軍演，嚴表示，美國的軍事行動不會事先告知我方，但目前並沒有美軍進行軍演的跡象。

大陸軍事專家王雲飛14日受訪時表示，這是美國印太戰略及執行美國國防部長馬提斯航母「神出鬼沒」戰略的一部分，雖有影響大陸與東協簽訂「南海行為準則」的意圖，但與台灣選舉無關，美國在東亞的兩艘航母，在大陸國家主席習近平與美國總統川普會面前，應不會進入台海及南海周邊。

川習會前 不至於進台海

不過王也指出，雖然美軍航母不會在台灣選舉期間，於台海進行挑釁式的大型軍演，但美軍航母打擊群的屬艦仍有可能在近期在南海、台海進行例行式的「航行自由」及正常例行訓練活動，這本來就是美軍長期在相關海域訓練的必經之地，大陸不會將此視為挑釁。

(中國時報)