2018年11月15日 04:11 中國時報 呂佳蓉／北京報導

九合一選舉倒數9天，大陸國台辦14日的例行記者會，許多問題圍繞著選舉話題，對於蔡政府指大陸介入選舉，國台辦發言人馬曉光表示無中生有，憑空捏造，並多次強調對台灣選舉中的人和事不予評論；當被陸媒問到，有輿論認為陸方在選前應沉住氣，不然可能會上民進黨的當，馬曉光還妙答：「謝謝你的關心，我們不會上當」。

對於民進黨政府宣稱大陸有介入台灣選舉，並號召台灣民眾要對抗大陸，馬曉光表示，「民進黨當局蓄意在兩岸同胞之間製造隔閡，升高敵意，破壞兩岸關係，以此撈取選舉利益。企圖用這種做法一再愚弄廣大台灣民眾，是低估了台灣同胞的判斷力。」

年底九合一選舉中，一共有十個公投案合併舉行，其中包括有高度政治敏感性的「奧運正名公投」案，馬曉光說，近期台灣許多關心台灣運動員切身利益的團體和人士都對此表示了憂慮和反對，認為所謂「奧運正名公投」是一場必輸的賭注，是拿台灣同胞利益做賭注的政治操弄，實際上是「害台灣」。

有陸媒提問，選舉馬上就要投票了，台灣有一種聲音說，在目前的時間段，面對綠營的各種挑釁，大陸方面一定要沉住氣，不然可能就上了民進黨的當，讓台灣的選情朝著不利的方向發展。對此，馬曉光簡短回應，「謝謝你的關心，我們不會上當」，語畢引來台下記者笑聲。

有關台北市長選情，包含台北市長柯文哲稱的統獨是假議題，以及柯文哲主打兩岸一家親，卻被民進黨候選人姚文智批評是「親中」，另一國民黨候選人丁守中則說柯是「騙藍騙綠騙北京」，馬曉光對此低調表示，「對於台灣選舉中的一些人和事，我們不予評論」。

另外，針對蔡英文總統近來稱，大陸通過新科技、新網路與新媒體對台發動「三戰」，用假消息打擊政府，馬曉光在昨日也予以反擊，「她的這番話本身就是假新聞、假資訊，不值一駁。」

(中國時報)