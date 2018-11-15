陸沒做被扣帽 美假挺真介入

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中國時報

選戰最後倒數，各種大小動作，都易與選舉掛勾，不只台灣內部，夾在陸美之間，世界兩大強權的角力同樣牽動台灣。弔詭的是，大陸努力保持低調，不願被認為介入選舉，蔡政府卻使勁扣對岸介入選舉的帽子；美國多次呼籲北京要恢復兩岸穩定，反對任一方改變現狀，但在選前的接連挺台表現，又何嘗不是一種干預和介入。

1996年的台海飛彈危機，變相衝高了李登輝的得票；2000年3月中旬，時任大陸總理朱鎔基在記者會上嚴厲警告「誰要是搞台灣獨立就沒有好下場」，再次成了陳水扁的最佳助選員。

20多年過去，大陸已學到經驗，在近幾次選舉基本採取「多關注，少表態」原則，就是怕重蹈覆轍。以14日的國台辦記者會為例，儘管許多問題圍繞選情，不過發言人馬曉光2次強調「對選舉的人與事不予評論」，明白表示「從不介入台灣選舉」，更妙回「不會上當」。

這樣的低調，大陸學者也感受到，筆者近日曾訪問大陸涉台學者關於選後情勢評估，想不到在發稿前一刻，被對方要求別在選前刊登。

反觀美國，美國務卿蓬佩奧日前在陸美外交安全對話上，呼籲北京恢復台海穩定態勢，也反對任何一方改變現狀，包含任何武力或脅迫。句句針對大陸，我外交部還對此表達感謝。

兩艘美艦上個月由南往北行經台灣海峽，外傳美台可能在11月聯合軍演，這不就是種助選？大陸今年雖也曾在泉州舉行實彈軍演，不過那是4月中旬的事，距離選舉還有大半年。

幾天前，卸任的美國在台協會高雄處長杜維浩，在臉書「we CARE高雄」粉絲團貼文為高雄加油，並用圖文見證高雄今昔進步風貌，這是在為誰助選，不言自明。

其實台灣夾在陸美兩強間，被雙方角力所影響，早就是結構性問題，實在無須拿介入選舉作文章。如今不願也不想介入選舉的大陸， 「沒做也被說有」；要求北京別破壞台海現狀的美國，「有做還說沒有」。

(中國時報)

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