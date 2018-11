航向新關係 習近平登巴紐最大報

2018年11月15日 04:11 中國時報 楊孟立 /巴紐莫士比港報導 /巴紐莫士比港報導

大陸國家主席習近平今將抵達巴布亞紐幾內亞莫士比港,巴紐第一大報《國民報》(The National)昨以頭版刊載,大陸承諾與巴紐建立更密切的關係,不過,習近平的照片圖說卻誤植為「中華民國大使館免費提供」(Picture courtesy of Embassy of the Republic of China)。

《國民報》為巴紐最大報,市占率約60%,每日發行量約8萬份。昨天頭版刊載習近平今天提早抵達巴紐進行國事訪問,周末將參加的APEC領袖代表峰會,內頁更有大陸刊載的全版廣告,大陸承諾將啟程航向與太平洋島國嶄新關係。

內文是習近平以第一人稱口吻詳述近年來大陸提供給巴紐的建設與援助,除了為了APEC而興建的獨立大道以及國際會議中心,還包括醫療團隊提供人道醫療健檢,遍布全國的水力發電廠、醫院、學校宿舍也是由大陸貸款興建。

尷尬的是,頭版報導本該是由中華人民共和國大使館所提供的習近平照片,《國民報》卻在圖說指出由中華民國大使館免費提供,而我國在巴紐代表處原名「中華民國(台灣)駐巴布亞紐幾內亞商務代表團」,在大陸施壓下,今年才改成「駐巴布亞紐幾內亞台北經濟文化辦事處」。

此外,該報介紹了參加領袖峰會的21個領袖代表圖片,放上了我國總統蔡英文的圖片,變相躍上APEC峰會與習近平同框,然而我國今年的領袖代表實際上是台積電創辦人張忠謀。

