巴紐天然資源豐富 台商機會多

2018年11月15日 04:11 中國時報 楊孟立 ／巴紐莫士比港報導 ／巴紐莫士比港報導

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞為了承辦本屆APEC，接受大陸政府與企業援助全面興建基礎設施，連帶也有大批大陸人湧入。巴紐全國約650萬人口，但根據當地台商表示，常駐當地的大陸人就有近8萬，反倒是鄰近的澳洲也不過才1萬人出頭，至於台商則只有百餘人。

扎根巴布亞紐幾內亞40年的台灣同鄉會會長吳福財說，大陸撥了大筆的貸款給巴紐，至於貸款的條件，當然是要由大陸的工程隊施工，一項工程就帶了幾百名大陸人進來，等到工程做完了，一些大陸人發覺這裡有發展機會，又會以私人身份回來做些小生意。

「常駐在巴布亞紐幾內亞的中國人就有近8萬人！」吳福財指出，大陸企業大舉進軍，在巴紐專門做建築、道路、開採礦場、水力發電廠，至於回鍋到巴紐的零星大陸人，主要從事超市、雜貨店等非技術活的零售業。

吳福財的兒子吳弘博是巴紐貿易商業部的貿易大使，負責向亞洲區推廣巴紐並吸引投資。台灣今年在他的牽線之下，也促成雙邊觀光業界更深入的交流。

吳福財認為，巴紐雖然未被列在「新南向」目標國家，不過農業、漁業、基礎工業仍有很好機會，大家形容巴紐是「坐在金山上面的乞丐」，是因為當地天然資源豐富，充滿各種機會，只是缺乏技術，歡迎台商前來投資。

(中國時報)