巴紐天然資源豐富 台商機會多

台商吳福財（右）在巴紐扎根40年，其子吳弘博（左）則是巴紐貿易大使，負責向亞洲區招商。（楊孟立攝）

友善列印
中國時報
／巴紐莫士比港報導

南太平洋島國巴布亞紐幾內亞為了承辦本屆APEC，接受大陸政府與企業援助全面興建基礎設施，連帶也有大批大陸人湧入。巴紐全國約650萬人口，但根據當地台商表示，常駐當地的大陸人就有近8萬，反倒是鄰近的澳洲也不過才1萬人出頭，至於台商則只有百餘人。

扎根巴布亞紐幾內亞40年的台灣同鄉會會長吳福財說，大陸撥了大筆的貸款給巴紐，至於貸款的條件，當然是要由大陸的工程隊施工，一項工程就帶了幾百名大陸人進來，等到工程做完了，一些大陸人發覺這裡有發展機會，又會以私人身份回來做些小生意。

「常駐在巴布亞紐幾內亞的中國人就有近8萬人！」吳福財指出，大陸企業大舉進軍，在巴紐專門做建築、道路、開採礦場、水力發電廠，至於回鍋到巴紐的零星大陸人，主要從事超市、雜貨店等非技術活的零售業。

吳福財的兒子吳弘博是巴紐貿易商業部的貿易大使，負責向亞洲區推廣巴紐並吸引投資。台灣今年在他的牽線之下，也促成雙邊觀光業界更深入的交流。

吳福財認為，巴紐雖然未被列在「新南向」目標國家，不過農業、漁業、基礎工業仍有很好機會，大家形容巴紐是「坐在金山上面的乞丐」，是因為當地天然資源豐富，充滿各種機會，只是缺乏技術，歡迎台商前來投資。

(中國時報)

航向新關係 習近平登巴紐最大報

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。