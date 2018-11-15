劣干貝充高檔賣 2.5噸下肚

2018年11月15日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

混裝過程中私自印製日本安全認證貼紙，貼在小包裝干貝上。（食藥署提供）

高雄市昇洋行涉嫌偽造「日本安全認證」貼紙，將日本進口干貝魚目混珠，以低賣高牟利，屏東地檢署上月底將吳姓業者依刑法詐欺、販售虛偽標章商品等罪起訴。食藥署昨表示，該公司進口高達9000公斤，目前扣下6490公斤，其餘已進消費者肚子，不法獲利約71萬元，業者恐面臨最高400萬元罰鍰。

業者貪小利 詐欺起訴

日本在台協會向食藥署反映，有不肖業者在台涉嫌偽造日本安全認證干貝的貼紙，保七總隊在今年5月間循線破獲，查出吳男進口日本其他製造廠的大包裝10公斤低價干貝後，裝進1公斤裝的知名「日本門脇水產製造廠」的小包裝賣出，混裝過程中，還私自印製日本安全認證貼紙貼在包裝上。43歲吳男遭查獲後，辯稱不知道這樣犯法。

高雄市衛生局說，吳男進口干貝經海關邊境查驗，並無食安疑慮，但將不同等級干貝混裝成高級干貝販售，賺取每公斤約50到100元的價差，涉及違反食品標示不實；但疑因經濟不景氣，1年多來僅售出1100公斤，不法所得約71萬元。

稽查人員現場查獲偽造日本安全認證貼紙干貝產品計6490公斤，相關涉案產品全數由保七總隊扣押，經高市衛生局查察通路端並全面回收，市面上已無相關產品，可能都已販售，被消費者吃下肚。

合法進口 無食安疑慮

食藥署南區管理中心主任劉芳銘表示，日方是主動透過駐札幌辦事處檢舉，而該公司產品主要銷往台北市傳統市場。他說，該日本安全認證貼紙，為有機、產地自主認證，業者利用同時進口高價品以及低價品，兩者皆合法進口輸入，吃了沒有健康疑慮。

食藥署指出，日本安全認證貼紙其背面具有防偽圖樣；而昇洋行偽造的安全認證貼紙背面為空白，偽造品包裝盒材質及顏色與真品不同，可藉此區別辨識偽造品及真品。

至於業者除觸犯刑法由司法機關偵審外，同時將依違反食品安全衛生管理法規定，標示不實，可處4萬元以上、400萬元以下罰鍰，相關違規產品限期回收改正，改正前不得繼續販賣。

(中國時報)