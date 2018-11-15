不堪長照壓力 子弒病父收押

2018年11月15日 04:11 中國時報 許哲瑗 ／新北報導 ／新北報導

家住土城的張姓男子，疑因不堪疑長期照料年邁久病父親，前晚曾詢問父親是否願意早點走，張父含淚默許，張於是先餵食父親安眠藥後，再注射超量胰島素，昨天中午，張報案向警方自首，警方獲報到場時，張父已無生命跡象，送醫不治，檢方複訊後，依殺人罪聲押獲准。

警方調查，38歲張男在家排行老么，上有2位姊姊、2位哥哥，兄姊因工作、婚姻等因素已各自離家，只剩他獨留家中，靠打零工微薄收入照顧69歲父親，長期經濟拮据加上照護壓力，決定結束父親生命。

據了解，張父患有糖尿病、高血壓等多項慢性疾病，張男每月光是房租就要支付7000元，他以父親名義申請長照補助，每月領1萬5800元作為生活費，雖然不致餓死，但根本沒有生活品質，加上其他兄姊都不出手金援，讓他心生不滿，對老父講話態度愈來愈差，有時甚至會對老父潑水，抱怨自己的人生怎麼就這樣過了。

張男供稱，平時要幫父親施打2次胰島素，每日用量為18毫升，13日晚間跟父親請求，「你願不願意早點走？」父親含淚默許，因此他先餵食父親吃安眠藥，再替他注射90ml的胰島素。原以為老父從此離世，但凌晨時發現他還有聲息，再注射第2管胰島素，確認父親失去意識後，昨早打電話自首。

附近鄰居透露，張經常讓年邁父親餓肚子，還曾見張向父親潑水、叫罵行為；張男被移送檢方複訊時，面對媒體詢問「鄰居都說你對你爸爸不好，有什麼話想說？」他竟冷笑一聲，僅簡短回答「社會的悲歌呀！」表情相當冷漠。

(中國時報)