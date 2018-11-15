蘋果西打變質 重罰100萬元

蘋果西打出現變質與異物沉澱，新北市衛生局14日決定重罰新台幣100萬元。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

大西洋飲料股份有限公司產品蘋果西打驚傳變質、異物沉澱，7月底以來陸續接獲122件客訴，更有民眾表示喝下後身體不適，但業者未主動通報，衛福部長陳時中昨表示，初步認為業者有明知故犯，新北市衛生局即以違反食品安全衛生管理法，重罰100萬元。

新北市衛生局表示，今年8月到11月間共收到4件民眾陳情案，9月14日首度派員抽驗產品，檢驗結果合格，10月16日、11月2日陸續再接獲民眾陳情，2次都發函移請蘋果西打工廠所在地的桃園市政府處置，至今未收到回覆。

衛生局表示，9月得知的問題是大西洋內部接獲客訴，且檢驗結果合格，不排除非均一性變質情形，但該公司後續客訴增加、清查內部產品發現有異常，卻未通報，加上製造工廠在桃園平鎮，無法跨區稽查，只能前往三重的台北營業所稽查，始得知有122件客訴案。

衛生局指出，統計大西洋7月至9月間共生產235萬瓶蘋果西打2公升寶特瓶裝產品，9月起回收42萬瓶，目前已要求各通路商在昨天中午前，將9月28日以前生產的2公升寶特瓶裝產品全面下架。

衛生局表示，考量業者生產的蘋果西打銷售通路廣泛，有部分民眾飲用後產生不適症狀，且事發後未依規定主動通報，依法開罰100萬元，食藥署長吳秀梅則說，等到問題產品通報時序釐清後，若有明顯違法行為將會從重裁罰。

(中國時報)

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