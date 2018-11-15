500租賃車今上街頭 遊覽車罷手

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中國時報
／台北報導

Uber去年與租賃車展開合作後，引來計程車業批評是鑽法律漏洞，交通部日前研擬修法亡羊補牢，換成租賃車業者不滿，號召500輛租賃車今赴交通部抗議；遊覽車客運公會全聯會原打算動員200輛遊覽車聲援，經交通部連夜摸頭後，宣布不加入。

小客車租賃公會全聯會表示，交通部未明定公告資訊平台與租賃業合法的合作經營模式，業者易出現管理漏洞，不合時宜的法規造成計程車客運業與本產業間對立，不利汽車運輸業正面發展，今要上街表達心聲。

遊覽車公會則表示，近年陸客團大幅衰退、旅遊型態改變等，造成遊覽車業者處境日益艱難，因此要求將遊覽車納入「大眾運輸系統」及「觀光產業」而減免稅費、補助遊覽車3期車退場、強制增加的安全裝置政府應全額補助、排除7休1等。

公路總局昨與兩方業者開會，遊覽車公會祕書長陳日中說，官方已有善意回應，雙方會在1、2個月內成立遊覽車產業發展小組討論，3期舊車的淘汰，公總也會編列預算協助，今陳抗活動取消，但聽其言觀其行，若做不到將再上街頭。

至於小客車租賃業的問題，公總強調，沒有取消代顧駕駛的規畫，但租賃車計價以「日」或「時」為計價單位的原則不能更改，以前怎麼做，現在就怎麼做，不能因為Uber而改變。

(中國時報)

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