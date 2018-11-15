山難全力搜救 南投消防局免國賠定讞

2018年11月15日 04:11 中國時報 林偉信 、 廖肇祥 ／台北報導 ／台北報導

中山醫學大學學生張博崴獨自攀登白姑大山失蹤，53天後才被民間救難人員找到遺體，張的父母訴請國家賠償；一審判決南投縣消防局須賠266萬多元引發譁然，二審逆轉改判免賠，最高法院維持二審判決，認定消防人員已盡力救援，沒有故意或過失造成死亡意外，免賠定讞。

張博崴父親表示，他不會在意民事求償官司的結果，重要的是要喚醒消防人員對搜救技術的提升，不要因為此案獲判免國賠責任確定，就以此做為標準、拒絕進步。

南投縣消防局長林聰吉則表示，這是還辛苦的同仁一個公道，因為同仁對每個救災任務都很認真，案子定讞，對大家有鼓舞士氣的作用。

2011年2月27日，張博崴獨自攀登南投白姑大山失蹤，警消出動600多人次，展開近年最大規模搜山救援行動，經51天搜救均無所獲。後來，張的父母請求民間搜救高手入山，2天後在消防局聲稱已搜過的溪谷發現張的遺體，張的父母訴請國賠。

一審認定搜救不確實，錯失救人時機判賠，二審認定「人民沒有要求登山零風險的權利」，改判免賠，張的父母上訴，最高法院認為消防局是否須賠償，要檢視是否有違反「平均」注意義務。

最高法院指出，消防員有查看後來尋獲遺體的溪谷，但當時並沒有看到有人滑落的跡象，張打電話給女友求助後，消防人員立即上山沒有延誤，且張後來也離開原本手機定位位置，消防員已努力搜救沒有過失，免賠定讞。

(中國時報)