穩當選反危險 藍選將紛告急

2018年11月15日 04:11 中國時報 張立勳 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

選戰進入倒數階段，國民黨議員候選人短兵相接，尤其大安、文山區競爭空前激烈，成為超級戰區。爭取連任的議員王欣儀飽受「穩當選」耳語所苦，變成最危險，候選人李柏毅、羅智強更被放送成「吸票機」，面臨自動配票命運，恐成最大遺憾，老將與新人在關鍵時刻紛打出告急牌。

王欣儀 最怕聽到「沒問題」

大安、文山區是今年議員候選人最多、選情最緊繃的選區，王欣儀表示，她近來慘遭「沒問題」、「穩當選」流言攻擊，現在她變成最危險，最後關頭需要大家幫忙支持，一起有危機意識幫忙固票，消毒不實流言。

王欣儀為突圍，繼訴求豐碩政績的大富翁桌遊文宣、韓國瑜拜託影片，再推出質詢柯文哲影片，展現犀利質詢、問政專業，連黨派立場不同的柯P都不得不折服，多次說出「有道理會照辦」。

李柏毅、羅智強 戰戰兢兢

接棒已故議員李新的李柏毅說，進入父親李新服務團隊開始，他就把為民服務放在心中，因為有民眾的回饋與感謝，即使每天早出晚歸也不覺得辛苦，如今這些努力竟讓他成為分票目標，他向選民疾呼集中選票，懇請用堅定的一票，給有經驗的新人一個肯定與機會。

議員候選人游淑慧也跨區為羅智強抱不平，選舉緊繃感愈來愈重，可是最近遇到大安、文山區選民，都聽到「羅智強票太多」的說法，甚至被放送成「吸票機」，面臨選票被瓜分慘況，她呼籲選民別讓太好、太有戰力反而變成一種懲罰，羅智強則指出，不管怎樣，能做的還是要全力以赴。

(中國時報)