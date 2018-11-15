老將回防固樁 新人夾縫求生

選戰倒數9天，選戰從空戰回歸陸戰，新人夾縫求生備感壓力，只能靠游擊戰努力衝刺，拿出熱情打動中間選民，伺機搶灘，圖為第7選區新北市議議員候選人江怡臻。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導
選戰倒數9天，選戰從空戰回歸陸戰，新人夾縫求生備感壓力，只能靠游擊戰努力衝刺，拿出熱情打動中間選民，伺機搶灘，圖為第4選區新人葉元之。（譚宇哲翻攝）

選戰倒數階段，爭取連任的現任議員紛紛回防區里固樁，同黨合縱連橫態勢頓失，沒有既定地盤的非現任候選人面臨「無攤可跑」窘境，就有某區候選人在造勢活動廣邀里長出席，里長礙於現任議員壓力退避三舍，更有新人租借活動場地遭到刁難，非現任者夾縫求生備感壓力。

造勢借場地 屢遭刁難

新北市議員今年應選66席，共121人角逐，其中54人為現任議員，各選區新人輩出，第二選區（新莊、五股、泰山、林口）、第三選區（三重、蘆洲）、第四選區（板橋）、第七選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）等綠大於藍選區選情尤為激烈，現任議員紛紛打出「選情告急」回守票倉。

第三選區新人王威元坦言，同樣是跑攤拜票，新人難免遭到差別待遇，有些里長為了巴結現任議員，刻意不讓他上台發言，甚至有活動主辦單位直接請他離開，他目前鎖定三重南區與北區催票，因這2區目前沒有在地出身的議員，希望在選戰最後階段，催出關鍵票源。

第四選區新人葉元之表示，日前曾去社團的會員大會拜票，直接被對方拒絕，有些地方人士或黨內先進雖認同國民黨要有世代交替，也囿於跟現任的交情，多半會說只能私下幫忙，不能公開，他只能訴諸一般民眾，盡量往人多的地方去拜票全力衝刺。

接地氣 勤跑市場街頭

國民黨新北市黨部主委李乾龍表示，現任議員必然有地方經營優勢，選戰最後關頭，黨部認為6名新人選情樂觀，也鼓勵新人要接地氣，持續勤跑市場、街頭。

民進黨新北市黨部執行長李建興表示，空戰部分黨部過去透過主委余天電話錄音催票，也嚴禁攻擊同黨候選人，針對選情危急的新人，只要有向黨內提出訴求，若時間許可都會盡量安排余天陪同掃街，強化陸戰能量。

(中國時報)

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